Инстаграм-дозор и дрон: добровольцы патрулируют Силламяэ на современном уровне

Организатор волонтеров Вера Егорова рассказала, что главная задача, которую поставили перед добровольцами - информировать жителей города о том, как нужно себя вести во время чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавируса.

“Люди не должны искать информацию, информация должна находить людей. В данной работе ежедневно принимают свыше 30 волонтеров”, - рассказала она.

Также волонтеры организовали Инстаграм-дозор: если анализировать информацию, которую молодые силламяэсцы публикуют в этой соцсети, можно, не выходя на улицу, в реальном времени представлять, что происходит в городе. Молодежным работником только нужно оперативно реагировать, при необходимости подключать полицию.

Игорь Малышев руководитель молодежного центра ESN г. Силламяэ:

“Карантин принес другие методы и формы работы с молодежью, - сказал руководитель молодежного центра ESN Игорь Малышев. - Появляются новые идеи, которые раньше и представить было сложно. Вот, например, последняя - патрулирование улицы с дрона. Мы видим группы людей через видео дрона в режиме реального времени, сразу находим их в Инстаграм или других социальных сетях и связываемся. В ходе общения молодежные работники и психолог пытаются повлиять на их поведение, проинформировать о рисках и последствиях. Это работает!”

Малышев также отметил, что патрулирование с воздуха позволяет самим добровольцам не контактировать со многими людьми, при этом контролировать большую территорию. К тому же позволяет освоить новые навыки и научиться командной работе.