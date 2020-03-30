На эстонских дорогах установлены новые камеры замера скорости

Настройка камер завершена, а организация движения подстроена под новые условия.

Камера замера скорости в Харьюмаа установлена в деревне Туульна, волость Ляэне-Харью на 35,9 километре шоссе Таллинн-Палдиски, она следит за скоростью в направлении Таллинн-Палдиски.

Камера замера скорости в Ляэне-Вирумаа установлена в волости Раквере, на 3,3 километре шоссе Раквере-Хальяла, она следит за скоростью в направлении Хальяла-Раквере.

Помимо этого Департамент шоссейных дорог в этом году установил новую камеру замера скорости на 26-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Настройки камеры еще продолжаются.

Больше камер в этом году Департамент шоссейных дорог устанавливать не планирует.