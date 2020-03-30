Пн, 30.03.2020
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На эстонских дорогах установлены новые камеры замера скорости

1. aprillil käivitab Maanteeamet Rakvere vallas oleva kiiruskaamera, mis asub asub Rakvere–Haljala maantee 3,3. kilomeetril ning mõõdab kiirust Haljala–Rakvere suunal.

ФОТО: Ain Liiva

Первого апреля заработают две новые камеры замера скорости, сообщает Департамент шоссейных дорог. Одна камера будет установлена в Харьюмаа, другая — в Ляэне-Вирумаа.

Настройка камер завершена, а организация движения подстроена под новые условия.

Камера замера скорости в Харьюмаа установлена в деревне Туульна, волость Ляэне-Харью на 35,9 километре шоссе Таллинн-Палдиски, она следит за скоростью в направлении Таллинн-Палдиски.

Камера замера скорости в Ляэне-Вирумаа установлена в волости Раквере, на 3,3 километре шоссе Раквере-Хальяла, она следит за скоростью в направлении Хальяла-Раквере.

Помимо этого Департамент шоссейных дорог в этом году установил новую камеру замера скорости на 26-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри. Настройки камеры еще продолжаются.

Больше камер в этом году Департамент шоссейных дорог устанавливать не планирует.

Всего в Эстонии 69 камер замера скорости, из которых 67 стоят на государственных дорогах. Еще две установлены на перекрестке Кристийне.

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