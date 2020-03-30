Уимблдон отменят впервые с 1945 года

В ближайшие дни будет принято решение об отмене «Уимблдона»-2020 (29 июня – 12 июля) из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и «практически наверняка» завершится отменой турнира – первой с 1945 года.
Также сообщается, что «Уимблдон» застрахован от последствий коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.
«Отмена – это единственное решение, в котором есть смысл. Есть возможность сыграть позже на грунте, но невозможно играть травяные турниры в октябре, нельзя играть на траве, когда она сырая», – приводит слова Хордорфа Ubitennis.
Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На данный момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) приостановил подготовку болбоев к Уимблдону.