Пн, 30.03.2020
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Уимблдон отменят впервые с 1945 года

(190520) -- LONDON, May 20, 2019 (Xinhua) -- John McEnroe (1st L) and Kim Clijsters (2nd L) attend an exhibition match against Martina Navratilova and Jamie Murray (2nd R) at the Wimbledon No. 1 Court Celebration in support of the Wimbledon Foundation in London, Britain on May 19, 2019. (Xinhua/Ray Tang) - -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE007189_20190520_PEPFN0A001/1905200847/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1905200848

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В ближайшие дни будет принято решение об отмене «Уимблдона»-2020 (29 июня – 12 июля) из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и «практически наверняка» завершится отменой турнира – первой с 1945 года.

Также сообщается, что «Уимблдон» застрахован от последствий коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

«Отмена – это единственное решение, в котором есть смысл. Есть возможность сыграть позже на грунте, но невозможно играть травяные турниры в октябре, нельзя играть на траве, когда она сырая», – приводит слова Хордорфа Ubitennis.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На данный момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) приостановил подготовку болбоев к Уимблдону.

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