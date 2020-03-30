Пн, 30.03.2020
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  • В Силламяэ 81-летняя посетительница магазина достала нож, когда охранник поймал ее на воровстве

Старики-разбойники ⟩ В Силламяэ 81-летняя посетительница магазина достала нож, когда охранник поймал ее на воровстве

Нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

В прошлый вторник в одном из магазинов Силламяэ была задержана 81-летняя женщина, которая угрожала охраннику ножом.

Пожилая женщина была задержана полицией на месте происшествия, однако после дачи показаний ее отпустили домой. «Прокуратура не сочла необходимым требовать ее ареста», - сказала BNS пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

25 марта пожилая женщина вошла в магазин на улице Павлова и попыталась украсть еду, но была замечена охранником.

Охранник попытался помешать женщине покинуть магазин, но она схватила имевшийся при себе нож и стала угрожать ему. 

По данным Идаской префектуры, женщина была задержана полицией по подозрению в разбое, возбуждено уголовное дело.

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