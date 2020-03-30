СМИ: в Италии говорят об угрозе голодных бунтов на юге страны

Об этом сообщает римский корреспондент испанской газеты АBC.

"Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности являются основными факторами риска", - цитируют журналисты данные из отчета служб госбезопасности Италии.

На Сицилии и в других местах юга Италии начинают раздаваться призывы к разграблению супермаркетов, так как получавшие зарплату в конвертах люди не могут просить о пособиях, и остаются без средств к существованию из-за тотального карантина. Количество таких нелегальных работников оценивают в более чем в четыре миллиона человек.

Министр по делам южных регионов Италии Пеппе Провенцано заявил в интервью итальянской газете La Repubblica о необходимости обратить внимание на юг, так как "он может взорваться".

"Нужно действовать быстро, имеется риск для сохранения демократии. Необходимо распространить гарантированный доход на бjльшую часть населения", - сказал Провенцано.

"Народ голодает", - сообщают службы госбезопасности Италии. В Палермо организованная группа из 20 человек явилась в супермаркет, набила тележки продуктами, и отказалась платить: "Хватит сидеть дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, нам нужно есть".

В Палермо и других городах Сицилии полиция взяла под охрану супермаркеты. Почти не проходит и дня без того, чтобы в Южной Италии не случалось бы нападение на аптеку. Мэр Палермо по этому поводу сказал: "Рядом с теми, кто переживает кризис в беспокойстве, но с достоинством, есть группы шакалов и профессиональных бунтовщиков, которые подталкивают к насильственным действиям, персонажи и группы, с гордостью заявляющие о своей причастности к мафии".