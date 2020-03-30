Регионы России начали вводить строгую изоляцию по примеру Москвы
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил губернаторов оценить возможность введения карантинных мер, аналогичных тем, которые введены в Москве и Подмосковье. Правительство также одобрило инициативу о введении административной ответственности за нарушение режима карантина.
Мишустин заявил, что главная задача властей сейчас - работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Он назвал решение о введении всеобщей изоляции в Москве и Подмосковье «логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».
«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», - сказал Мишустин.
К россиянам обратился и бывший глава правительства Дмитрий Медведев, теперь занимающий должность заместитель председателя Совета безопасности России. «Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», - сказал Медведев в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Он призвал граждан к самодисциплине и максимальной ответственности за себя и близких, но посоветовал не поддаваться панике, потому что для борьбы с распространением коронавируса принимаются все необходимые меры. Медведев также поблагодарил российских медиков, которые «достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам».
«Мы должны быть готовы к разным сценариям развития: неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», - подчеркнул Медведев.
Московскую мэрию взбесили праздные москвичи на шашлыках
После Москвы и Подмосковья строгий режим самоизоляции ввели в Мурманской области. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор. В ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска.
По данным источника «Медузы», близкого к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, в качестве пропусков для выхода из дома будут использоваться QR-коды, которые можно будет получить при регистрации на сайте мэра Москвы и указании своего фактического места жительства. Код нужно будет предъявлять полиции по требованию.
Русская служба BBC, «Коммерсант» и «Медуза» пишут, что на решение ввести тотальную самоизоляцию в Москве повлияло поведение горожан, которые ожидаемо восприняли объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю как каникулы и отправились гулять и жарить шашлыки. В московской мэрии были «взбешены», увидев видео и фото беззаботно отдыхающих горожан.
По словам источника ВВС, близкого к мэрии, изначально об ужесточении карантинных мер планировалось объявить в конце нерабочей недели, но легкомыслие москвичей все изменило. Источник телерадиокомпании в столичном правительстве утверждает, что мэр Сергей Собянин принял решение «единолично и внезапно», в рамках своих полномочий. Источники «Коммерсанта», напротив, говорят, что все шаги мэрии согласовывались с правительством и администрацией президента. При этом Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев принимали решение под свою ответственность. В Кремле уже заявили, что считают московские меры оправданными.
До этого в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от четырех до пяти лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от трех до пяти лет, либо ограничением свободы на срок до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.
Умышленное же заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия. Кроме того, законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом.
28 марта в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту побега мужчины, который был помещен на принудительный карантин в пансионат «Заря» в Курортном районе после того, как нарушил двухнедельный режим самоизоляции, положенный ему по возвращении из Швейцарии.
Мужчина выбрался из запертого номера санатория через окно и сбежал. Его нашли, на петербуржца завели уголовное дело по 236 УК РФ «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Она предусматривает реальное наказание за массовое заражение населения или смерть хотя бы одного человека. Уголовных дел по этой статье за время эпидемии коронавируса в РФ не возбуждалось.
Первым громким уголовным делом по факту несоблюдения режима самоизоляции стало дело против бывшего главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой, которая без ведома руководства съездила в Испанию, а потом не стала соблюдать обязательный карантин и вышла на работу. Позже у нее диагностировали коронавирус, но до госпитализации она успела войти в контакт с несколькими сотнями человек. На нее завели дело по статьям о сокрытии информации и халатности.