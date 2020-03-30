Регионы России начали вводить строгую изоляцию по примеру Москвы

Мишустин заявил, что главная задача властей сейчас - работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса. Он назвал решение о введении всеобщей изоляции в Москве и Подмосковье «логичным продолжением политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других», - сказал Мишустин.

К россиянам обратился и бывший глава правительства Дмитрий Медведев, теперь занимающий должность заместитель председателя Совета безопасности России. «Сейчас кому-то может показаться, что происходящее - какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», - сказал Медведев в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Он призвал граждан к самодисциплине и максимальной ответственности за себя и близких, но посоветовал не поддаваться панике, потому что для борьбы с распространением коронавируса принимаются все необходимые меры. Медведев также поблагодарил российских медиков, которые «достойно проходят через труднейшее испытание, круглосуточно помогая пациентам».

«Мы должны быть готовы к разным сценариям развития: неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, прежде всего просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков», - подчеркнул Медведев.

Московскую мэрию взбесили праздные москвичи на шашлыках

После Москвы и Подмосковья строгий режим самоизоляции ввели в Мурманской области. Жители не должны покидать дома без веской причины. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор. В ближайшие дни «после проведения технических и организационных мероприятий» выходить на улицу можно будет при наличии специального пропуска.

По данным источника «Медузы», близкого к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, в качестве пропусков для выхода из дома будут использоваться QR-коды, которые можно будет получить при регистрации на сайте мэра Москвы и указании своего фактического места жительства. Код нужно будет предъявлять полиции по требованию.

Русская служба BBC, «Коммерсант» и «Медуза» пишут, что на решение ввести тотальную самоизоляцию в Москве повлияло поведение горожан, которые ожидаемо восприняли объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю как каникулы и отправились гулять и жарить шашлыки. В московской мэрии были «взбешены», увидев видео и фото беззаботно отдыхающих горожан.