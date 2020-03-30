Альтернатива общественному транспорту: в Таллинне появился бесплатный прокат велосипедов

Когда Март Хельме поднял тему замены общественного трнаспорта велосипедами, он, разумеется, имел в иду маленькие города Эстонии, но начиная с выходных подобной услугой могут воспользоваться жители столицы. По словам исполнительного директора Bikeep, поскольку услуга предлагается в условиях чрезвычайного положения, плата за нее взиматься не будет.

На выходных сотрудники компании разметили на своих парковках в Таллинне велосипеды, которые можно будет бесплатно арендовать. Для этого лишь необходимо подтвердить свою личность с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карта. Первое время временного ограничения не будет, а позже может добавиться решение для желающих пользоваться велосипедами более длительное время.