Альтернатива общественному транспорту: в Таллинне появился бесплатный прокат велосипедов

Прозвучавшую на прошлой неделе во время правительственной пресс-конференции идею о появлении в стране услуги велопроката, которая в период кризиса могла бы частично заменить общественный транспорт, подхватило предприятие Bikeep, которое предлагает подобную услугу бесплатно в Таллинне, пишет Postimees.
Когда Март Хельме поднял тему замены общественного трнаспорта велосипедами, он, разумеется, имел в иду маленькие города Эстонии, но начиная с выходных подобной услугой могут воспользоваться жители столицы. По словам исполнительного директора Bikeep, поскольку услуга предлагается в условиях чрезвычайного положения, плата за нее взиматься не будет.
На выходных сотрудники компании разметили на своих парковках в Таллинне велосипеды, которые можно будет бесплатно арендовать. Для этого лишь необходимо подтвердить свою личность с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карта. Первое время временного ограничения не будет, а позже может добавиться решение для желающих пользоваться велосипедами более длительное время.
Велосипеды предприятию передали жители города, а также предприятие Konverter.
Чтобы воспользоваться услугой велопроката, необходимо установить на телефон приложение Bikeep, с помощью которого можно будет увидеть, где находятся велопарковки. Предлагаемые в бесплатную аренду велосипеды имеют пометку «арендуй меня» («rendi mind»).