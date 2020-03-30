ФОТО ⟩ Молодая пара, отложившая свадьбу из-за карантина, устроила оригинальную имитацию

Марк Бертон и Фрэнки Льюис решили провести генеральную репетицию свадьбы дома, пишет birminghammail.co.uk. Для этого они использовали 115 шоколадных зайчиков. Молодая пара назвала свою идею "заячьей свадьбой". По словам Марка, репетиция прошла удачно, так как у них теперь много и свободного времени, и шоколадных зайчиков.

Заячья свадьба. ФОТО: Mark Burton / SWNS.COM/Mark Burton / SWNS.COM / Scanpix

Марк и Фрэнки приготовили свадебные украшения, надели галстук на жениха и фату на голову невесты, и гости были красиво выстроены рядами. По словам Марка, ситуация была осложнена тем, что все гости были одеты в ту же одежду, что и невеста, но, к счастью, дело спасла длинная фата.

Олимпийские игры длинноухих спортсменов. ФОТО: Mark Burton / SWNS.COM/Mark Burton / SWNS.COM / Scanpix