Химпредриятие Kiviõli Keemiatööstus объявило о массовых сокращениях

В связи с ухудшением экономической среды входящее в концерн Alexela сланцеперерабатывающее предприятие Kiviõli Keemiatööstus сокращает свой коллектив. На фоне уменьшения доходов и роста расходов промышленность в марте сокращает 29 работников и в апреле еще 29.
По словам руководителя Kiviõli Keemiatööstus (KKT) Прийта Орумаа, к сожалению, для того, чтобы противостоять резкому снижению цен на нефть и ежедневно меняющейся из-за пандемии ситуации, у предприятия нет других мер кроме урезания расходов. «В сланцевом секторе экономическое положение резко ухудшилось, к сожалению, ухудшение продолжается. С тяжелым сердцем я вынужден сократить свою команду и применить меры экономии по всей промышленности», - сказал руководитель ККТ.
«Сегодня мы продолжим работу в сокращенном на 58 человек составе, но мы живем одним днем, к сожалению, мы не можем обещать, что во имя выживания промышленности не последует дополнительных сокращений. В настоящий момент все предприятия в своей коммерческой деятельности сталкиваются со все усложняющейся ситуацией», - заявил Прийт Орумаа и добавил, что он очень благодарен всем своим работникам за понимание этой сложной ситуации.
Исполнительный директор Alexela Group Андреас Лаане заявил о мерах экономии, применяемых на дочернем предприятии, что по-человечески они очень сложны, но для выживания отрасли, к сожалению, сегодня нет других вариантов управленческих решений. «Сегодня никто из нас не сможет спрогнозировать окончательный финансовый ущерб и его размер, который будет сопутствовать пандемии коронавируса. Я очень надеюсь, что мы сможем спасти большую часть рабочих мест в химической промышленности, мы сохраняем надежду на максимально быструю стабилизацию ситуации», - сказал Лаане.