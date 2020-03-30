Химпредриятие Kiviõli Keemiatööstus объявило о массовых сокращениях

По словам руководителя Kiviõli Keemiatööstus (KKT) Прийта Орумаа, к сожалению, для того, чтобы противостоять резкому снижению цен на нефть и ежедневно меняющейся из-за пандемии ситуации, у предприятия нет других мер кроме урезания расходов. «В сланцевом секторе экономическое положение резко ухудшилось, к сожалению, ухудшение продолжается. С тяжелым сердцем я вынужден сократить свою команду и применить меры экономии по всей промышленности», - сказал руководитель ККТ.

«Сегодня мы продолжим работу в сокращенном на 58 человек составе, но мы живем одним днем, к сожалению, мы не можем обещать, что во имя выживания промышленности не последует дополнительных сокращений. В настоящий момент все предприятия в своей коммерческой деятельности сталкиваются со все усложняющейся ситуацией», - заявил Прийт Орумаа и добавил, что он очень благодарен всем своим работникам за понимание этой сложной ситуации.