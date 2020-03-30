Доктор Попов о реформе аптек: контролировать процесс будет сложнее, цены не снизятся

По его словам, реформа аптек означает уход в частную зону: «В свое время было похожее перераспределение рынка. И мы, работники первой линии, знаем, как трудно теперь контролировать все, что происходит в семейной медицине».

Попов усомнился, что изначальная цель реформы – обуздать цены на лекарства, положив конец монополии крупных сетей, – будет достигнута: «Я лично в этом сомневаюсь. Учитывая издержки, которые возникают у провизора по содержанию аптечного хозяйства, цены будет трудно снизить. Думаю, что чем больше сеть, тем больше было бы пространства для маневров».

По оценке эксперта, проблему не решить дроблением крупных сетей на мелкие звенья: «Хозяева в любом случае сидят не здесь. Хозяева сидят в крупных фармацевтических компаниях и всё, что мы видим здесь, это – маленькие щупальца большого осьминога».

Эксперт убежден, что обстоятельства – против проведения реформы: «Сейчас у нас в стране чрезвычайное положение. Мы, честно говоря, не знаем, что будет завтра. Какие предприятия будут работать, какие закроются? Сколько людей заболеют? И не заболеют ли те, кто ответственен за проведение реформы? Эти риски нужно учитывать».

«Я бы посоветовал подумать об увеличении буферного времени для того, чтобы переход был более спокойным», – посоветовал доктор.