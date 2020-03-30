Российских олимпийских чемпионов подозревают в допинге

Окончательное решение в отношении атлетов должен вынести Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В середине марта стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), несмотря на признание вины в мошенничестве по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере 10 млн долларов.

Лысенко, пропустив несколько допинг-тестов в 2018 году, предоставил поддельные документы о том, что не смог явиться на проверки по болезни. Как выяснили британские журналисты, все данные клиники, в которой якобы обследовался Лысенко, - начиная с регистрационного номера и вплоть до имен врачей - были выдуманными, а по адресу, указанному 22-летним легкоатлетом, находилось разрушенное здание.