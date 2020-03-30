Группа Alexela стоит на пороге сокращений

«Когда закончатся обусловленные пандемией ограничения и восстановятся привычные условия для деятельности, а также кто сможет пережить кризис — на этот вопрос сегодня не может ответить никто. Мое личное мнение сегодня заключается в том, что, к сожалению, мы столкнулись с кризисом более глубоким, чем тот, который мы пережили в период экономического спада, и мы сразу же приступили к принятию сложных решений», — заявил исполнительный директор группы Alexela Андреас Лаане.

Экономический ущерб, сопутствующий пандемии коронавируса, означает также затруднения в коммерческой деятельности предприятий, входящих в группу Alexela. «Сегодня на наших предприятиях мы с тяжелым сердцем выдали уведомления о сокращении до 93 работникам», — сказал исполнительный директор группы Alexela о решениях, которые пришлось принять в свете ухудшения экономической среды.

Об адаптации к кризисной ситуации

Лаане говорит, что в нынешних условиях нужно сделать все для выживания. «На первом этапе адаптации к кризисной ситуации мы решили оптимизировать структуры предприятий, и по всей группе скрепя сердце мы должны сократить 93 человек, их них 58 на Kiviõli Keemiatööstus, 10 — в металлообрабатывающей промышленности, и до 25 в АО Alexela», — описывает ситуацию исполнительный директор группы Alexela.

«Лично мне было очень тяжело рассказывать об этом в масштабах всего концерна, но у нас нет других возможных решений для экономии расходов и выживания предприятия, кроме как сокращать личный состав. Мы считаем, что в быстро ухудшающейся ситуации мы должны подготовиться к долгосрочному снижению спроса и неблагоприятным экономическим условиям».

По всей видимости, предприятия Alexela Group не могут претендовать на объявленный правительством пакет мер, поддерживающий предприятия. «Пакет экономических мер, обещанный в особом положении эстонским предприятиям, находится пока что в стадии запуска. И хотя Kredex с конца настоящей недели начинает принимать ходатайства о кредитах, финансирование Kredex до сих пор не было организовано, также меры помощи больше ориентированы на малые и средние предприятия. Возмещение в рамках кризисных мер от Кассы по безработицы работники могли бы получить лишь в том случае, если бы мы как работодатель снизили зарплаты всех работников на 30%. Мы не считаем справедливым такой подход для наших более чем 1000 работников, работающих на зарплате», — отметил Андреас Лаане и добавил, что ориентированные на предпринимателей кризисные меры требуют от государства большей ясности и более выраженного секторального подхода.

Коммерческая деятельность, обусловленная особым положением, оценивается в Alexela в масштабах всей группы еженедельно.