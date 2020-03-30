Кличко – киевлянам: если не прекратите эти шатания и тусовки, нас ждет катастрофа!

"Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло… Подумайте головой в конце концов… Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами", - сказал он в ходе брифинга в режиме онлайн в понедельник.

Обращаясь к киевлянам, которые не хотят соблюдать ограничительные меры, мэр эмоционально заявил: "Вы думаете, что пронесет. Нет! И потом никакая система охраны здоровья не справится с тысячами заболевших, которые будут в больнице... Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и без церемоний".

"Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа!", - подытожил Кличко.