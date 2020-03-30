Эстонский производитель прохладительных напитков начал продавать дезинфицирующие средства

По словам главы предприятия Кристьяна-Валтера Каска, в сложившихся условиях это было единственным правильным решением.

«Мы проконсультировались с Департаментом здоровья и сообщили, что хоть это и не наша основная сфера деятельности, у нас имеются все возможности производить являющиеся сейчас дефицитом дезинфицирующие средства», - сказал Каск.

Каск сообщил, что в условиях чрезвычайного положение рассмотрение поданных документов прошло быстро, за что он похвалил Департамент здоровья.

По сравнению с некоторыми продавцами, решившими нажиться в сложившейся ситуации, повысив цены в несколько раз, дезинфицирующие средства под названием Punch Sanitizer можно купить за вполне разумные деньги.

Согласно информации на домашней странице предприятия, трехлитровая канистра дезинфицирующей жидкости обойдется в 25, а пятилитровая в 35 евро. 100-миллилитровая бутылочка стоит 5 евро.