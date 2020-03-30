Законно ли не повысить зарплаты депутатам парламента и высокопоставленным госслужащим?

По той же причине в 2009 году Госсуд признал противоречащим Конституции временное распоряжение о зарплатах депутатов Рийгикогу. «Если такой же спор вновь попадет в Государственный суд, то я не уверен в том, какое решение будет принято по этому вопросу», - сказал Йыкс. Он добавил, что тогда Госсуд не исключил, что в случае чрезвычайных обстоятельств и действующий Рийгикогу может снижать зарплаты депутатам. Суд отметил, что снижение зарплат может быть оправдано, например, во время военного положения, с целью использовать бюджетные средства для защиты страны.

«Я считаю, что чрезвычайная ситуация сопряжена с чрезвычайными обстоятельствами, которые негативно влияют на бюджет. Я имею в виду потребность компенсировать сопряженный с чрезвычайным положением ущерб, экономику, развивать систему здравоохранения и повышать зарплаты медицинских работников», объяснил Йыкс.

Политик с большим опытом и автор изначального текста Конституции Юри Адамс считает, что статья об изменении зарплат депутатов парламента вообще не получилась и могла бы быть изъята: «Полное безумие трактовать это так, что нельзя снижать себе зарплаты». В то же время, он считает, что и тут нужно оставаться в пределах разумного: «Если бы сейчас правящая коалиция предприняла попытку снизить зарплату на 90 процентов, мол, пусть оппозиционные депутаты голодают, то и такой поступок было бы сложно назвать разумным».

Если сейчас простой член парламента получает 4009 евро, то с 1 апреля его зарплата увеличится до 4330 евро. За 12 месяцев это будет означать дополнительные расходы в 390 000 евро. В то же время, в законопроекте коалиции о сокращении зарплат нет ни слова о компенсации расходов депутатов, которые составляют 30 процентов от их зарплат, то есть с 1 апреля эта сумма будет составлять 1300 евро в месяц. В годовом исчислении на это уйдет 1,5 миллиона евро.

Насколько повысятся зарплаты высокопоставленных государственных служащих. ФОТО: Pm

«Закон может вступить в силу или не вступить, но это не означает, что мы не должны искать ответ на этот вопрос», - отметила Ладынская-Кубитс.

Но что депутат парламент может сделать сразу, так это подать в бухгалтерию парламента заявление с просьбой пожертвовать конкретную сумму какому-то недоходному объединению, которое занимается решением кризиса. Такие планы, как известно, есть только у президента Керсти Кальюлайд, премьер-министра Юри Ратаса, а также нескольких членов парламента.