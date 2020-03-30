Законно ли не повысить зарплаты депутатам парламента и высокопоставленным госслужащим?

На фоне чрезвычайного положения и экономического кризиса высокопоставленным госслужащим, в том числе, депутатам парламента и верховному руководству страны на несколько сотен евро поднимают зарплаты. Повышение происходит во многом благодаря хорошим экономическим показателям прошлого года, и оно предусмотрено законом, пишет Postimees.
А именно, предельная ставка зарплат высокопоставленных госслужащих, на основании которой происходит перерасчет зарплаты, зависит от индекса, ценность которого в свою очередь на 20 процентов зависит от годового роста потребительских цен и на 80 процентов от роста годового поступления части пенсионного страхования от социального налога. Но время для повышения зарплат оказалось плохим. Поэтому «Отечество», Центристская партия и EKRE поспешили представить в Рийгикогу законопроект, который позволил бы снизить доходы.
«Депутаты парламента и высокопоставленные госслужащие оказались из-за этого законопроекта в параноидальном положении. С одной стороны, предъявляется претензия по поводу повышения зарплат во время чрезвычайного положения. А, с другой стороны, снижение зарплат считают популизмом», - сказал присяжный адвокат Аллар Йыкс.
Чистым популизмом назвал попытки депутатов парламента бывший спикер Рийгикогу, социал-демократ Эйки Нестор, сославшись на Конституцию, которая не позволяет членам парламента менять зарплату самим себе, но это можно сделать для следующего состава, который заступит в должность в 2023 году. Если не говорить о том, что запланированное на 1 апреля повышение зарплат получится предотвратить какими-то хитростями.
Составитель законопроекта и пояснительной записки Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество») пояснила, что добавление ссылки на чрезвычайную ситуацию к Закону о зарплатах высокопоставленных государственных служащих позволило бы снизить зарплатный коэффициент наряду с повышенной оборонной готовностью и военным положением и во время чрезвычайного положения.
«То есть, закон учел бы ситуацию, которая у нас имеется официально», - объяснила она. Вопросы, как хотят менять эти коэффициенты, насколько большую сумму в бюджете хотят освободить, когда закон планируется принять, и что будет с зарплатами высокопоставленных госслужащих, когда чрезвычайное положение закончится, сейчас остаются без ответов: «На многие вопросы сейчас ответов нет».
Той же поправкой к закону хотят предоставить нынешнему составу парламента возможность менять себе зарплаты: «Но поскольку это сложный юридический вопрос, то очень просто можно сослаться на решение Госсуда от 2009 года (признать антиконституционным снижение зарплат депутатам парламента во время тогдашнего финансового кризиса – А.П.) и сказать: нельзя. Мы попробуем утверждать, что можно, и это повышение можно остановить», - объяснила Ладынская-Кубитс.
«Этот закон явно противоречит Конституции, при его принятии президент должна вернуть его назад и в итоге он попадет в Государственный суд. Инициаторы законопроекта знают это, они хотят привлечь внимание, и в итоге переложить гнев народа с себя на президента», - сказал заместитель председателя конституционной комиссии, социал-демократ Лаури Ляэнеметс. Он добавил, что для достижения реальных изменений нужно было бы убрать из законопроекта часть, касающуюся членов парламента: «Изменение зарплат для действующего состава парламента запрещено потому, что ни одно конституционное учреждение не назначает себе зарплату, только будущему составу. Так можно избежать необоснованного повышения для себя. Идея запрета на снижение зарплат заключается в защите демократии», - объяснил Ляэнеметс.
По той же причине в 2009 году Госсуд признал противоречащим Конституции временное распоряжение о зарплатах депутатов Рийгикогу. «Если такой же спор вновь попадет в Государственный суд, то я не уверен в том, какое решение будет принято по этому вопросу», - сказал Йыкс. Он добавил, что тогда Госсуд не исключил, что в случае чрезвычайных обстоятельств и действующий Рийгикогу может снижать зарплаты депутатам. Суд отметил, что снижение зарплат может быть оправдано, например, во время военного положения, с целью использовать бюджетные средства для защиты страны.
«Я считаю, что чрезвычайная ситуация сопряжена с чрезвычайными обстоятельствами, которые негативно влияют на бюджет. Я имею в виду потребность компенсировать сопряженный с чрезвычайным положением ущерб, экономику, развивать систему здравоохранения и повышать зарплаты медицинских работников», объяснил Йыкс.
Политик с большим опытом и автор изначального текста Конституции Юри Адамс считает, что статья об изменении зарплат депутатов парламента вообще не получилась и могла бы быть изъята: «Полное безумие трактовать это так, что нельзя снижать себе зарплаты». В то же время, он считает, что и тут нужно оставаться в пределах разумного: «Если бы сейчас правящая коалиция предприняла попытку снизить зарплату на 90 процентов, мол, пусть оппозиционные депутаты голодают, то и такой поступок было бы сложно назвать разумным».
Если сейчас простой член парламента получает 4009 евро, то с 1 апреля его зарплата увеличится до 4330 евро. За 12 месяцев это будет означать дополнительные расходы в 390 000 евро. В то же время, в законопроекте коалиции о сокращении зарплат нет ни слова о компенсации расходов депутатов, которые составляют 30 процентов от их зарплат, то есть с 1 апреля эта сумма будет составлять 1300 евро в месяц. В годовом исчислении на это уйдет 1,5 миллиона евро.
«Закон может вступить в силу или не вступить, но это не означает, что мы не должны искать ответ на этот вопрос», - отметила Ладынская-Кубитс.
Но что депутат парламент может сделать сразу, так это подать в бухгалтерию парламента заявление с просьбой пожертвовать конкретную сумму какому-то недоходному объединению, которое занимается решением кризиса. Такие планы, как известно, есть только у президента Керсти Кальюлайд, премьер-министра Юри Ратаса, а также нескольких членов парламента.
Главный специалист по связям с общественностью Министерства финансов Криста Хаавала: плохое экономическое положение повлияет на зарплаты госслужащих
Конечно, изменившаяся конъюнктура экономики влияет на зарплаты высокопоставленных государственных служащих. Их зарплаты, согласно действующему закону, напрямую связаны с потребительскими ценами и изменением поступления социального налога. В связи с чрезвычайным положением явно нужно ждать поступления социального налога с меньших объемах и остановку повышения цен. Нельзя исключать и ситуации, когда все это повиляет на сокращение зарплаты. И все же еще рано делать очень точные прогнозы, поскольку мы не знаем, к чему нынешняя вспышка вируса и соответствующие меры приведут.