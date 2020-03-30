Предприятия Эстонии сообщили об увольнении более чем 400 работников

Согласно заявлениям за прошлую неделю, наибольшее количество увольнений приходится на сферу гостиничных услуг и общественного питания, сообщает касса.

Число зарегистрированных безработных превысило 40 000 человек. По состоянию на 29 марта в качестве безработных было зарегистрировано 40 125 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 6,2 процента. Число безработных за неделю увеличилось на 4 процента, а за месяц - на 9 процентов.

За последние несколько недель произошло значительное увеличение активности регистрации безработных. На прошлой неделе количество регистраций по безработице было несколько ниже, чем в начале чрезвычайной ситуации. На прошлой неделе (23-29.03.2020) добавилось 2059 зарегистрированных безработных, а неделей ранее (16-22.02.2020) - 2312.