Предприятия Эстонии сообщили об увольнении более чем 400 работников

По данным Кассы по безработице, на прошлой неделе уведомления об увольнениях подали 26 учреждений или компаний, которые, по предварительной информации, планируют уволить 424 работника, пишет Postimees.
Согласно заявлениям за прошлую неделю, наибольшее количество увольнений приходится на сферу гостиничных услуг и общественного питания, сообщает касса.
Число зарегистрированных безработных превысило 40 000 человек. По состоянию на 29 марта в качестве безработных было зарегистрировано 40 125 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 6,2 процента. Число безработных за неделю увеличилось на 4 процента, а за месяц - на 9 процентов.
За последние несколько недель произошло значительное увеличение активности регистрации безработных. На прошлой неделе количество регистраций по безработице было несколько ниже, чем в начале чрезвычайной ситуации. На прошлой неделе (23-29.03.2020) добавилось 2059 зарегистрированных безработных, а неделей ранее (16-22.02.2020) - 2312.
Зарегистрированная безработица увеличилась за неделю во всех уездах, больше всего - в Таллинне и Харьюмаа.