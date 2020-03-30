Нойер требует от «Баварии» контракт до 2025 года

В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года. Проблемой для мюнхенцев также является другой фактор – продление контракта с опытным немцем на его условиях будет означать, что голкипер Александр Нюбель, который летом присоединится к команде из «Шальке» на правах свободного агента, будет вынужден сидеть на скамейке запасных на протяжении всего своего договора.