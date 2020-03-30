Пн, 30.03.2020
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Нойер требует от «Баварии» контракт до 2025 года

Мануэль Нойер

ФОТО: kolbert-press/Christian Kolbert / imago images / kolbert-press

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.

Как сообщает Bild, 34-летний футболист требует от руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет.

В «Баварии» пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года. Проблемой для мюнхенцев также является другой фактор – продление контракта с опытным немцем на его условиях будет означать, что голкипер Александр Нюбель, который летом присоединится к команде из «Шальке» на правах свободного агента, будет вынужден сидеть на скамейке запасных на протяжении всего своего договора.

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