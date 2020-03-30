Япония и МОК согласовали дату открытия Олимпиады

Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщил телеканал NHK.
Паралимпийские игры предполагается начать 24 июля 2021 года.
Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.
На минувшей неделе президент МОК Томас Бах по телефону обсудил вопрос с членами комитета. Как отмечается, все выступившие поддержали решение перенести Игры и отметили важность того, что его приняли совместно с японским правительством.