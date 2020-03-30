Пн, 30.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский

Япония и МОК согласовали дату открытия Олимпиады

Tokyo olümpiamängude ettevalmistused käivad täies hoos, ent nende lõplik toimumine otsustatakse järgmise kahe kuu jooksul.

ФОТО: Jae C. Hong/AP

Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года, сообщил телеканал NHK.

Паралимпийские игры предполагается начать 24 июля 2021 года.

Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе президент МОК Томас Бах по телефону обсудил вопрос с членами комитета. Как отмечается, все выступившие поддержали решение перенести Игры и отметили важность того, что его приняли совместно с японским правительством.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ