Коронавирус выявлен четверых жителей и одного работника Алутагузеского дома престарелых
В течение последних суток коронавирус выявлен у четверых жителей и одного работника Мяэтагузеского дома престарелых, пишет Põhjarannik.
По словам Идаского регионального руководителя Департамента здоровья Марье Муузикус, все четверо зараженных являются обитателями центра опеки Алутагузе.
В воскресенье утром положительный результат показал анализ 89-летнего жителя дома престарелых. В то же утро в Ида-Вирускую центральную больницу был доставлен живший с ним в одной комнате человек и еще один сосед. И у них анализ показал наличие коронавируса, подтвердила Муузикус.
По ее словам, в течение воскресенья анализы были взяты у всех жильцов дома призрения и его работников. К обеду результаты стали известны: коронавирус обнаружен у четвертого жителя дома и одного работника. Двое работников смогут сдать анализ только во вторник, результаты 53 работников, к счастью, оказались отрицательными.
Во время понедельничной пресс-конференции Департамент здоровья сообщил о выявлении пятерых зараженных в Ида-Вирумаа за последние сутки. Марье Муузикус сказала, что по предварительным данным в число жителей Ида-Вирумаа попали и люди, временно проживающие сейчас в Харьюмаа, и реальное количество зараженных в уезде за последние сутки увеличилось все же на три.