Пн, 30.03.2020
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Коронавирус выявлен уже у троих жителей Алутагузеского дома престарелых

Ида-Вируская центральная больница.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В течение последних суток коронавирус выявлен у троих жителей Мяэтагузеского дома престарелых, общее количество зараженных в Ида-Вирумаа по состоянию на утро понедельника составляло 19 человек, пишет Põhjarannik.

По словам Идаского регионального руководителя Департамента здоровья Марье Муузикус, все трое зараженных являются обитателями центра опеки Алутагузе.

В воскресенье утром положительный результат показал анализ 89-летнего жителя дома престарелых. В то же утро в Ида-Вирускую центральную больницу был доставлен живший с ним в одной комнате человек и еще один сосед. И у них анализ показал наличие коронавируса, подтвердила Муузикус.

По ее словам, в течение воскресенья анализы были взяты у всех жильцов дома призрения и его работников, но их результаты к утру понедельника еще известны не были.

Во время понедельничной пресс-конференции Департамент здоровья сообщил о выявлении пятерых зараженных в Ида-Вирумаа за последние сутки. Марье Муузикус сказала, что по предварительным данным в число жителей Ида-Вирумаа попали и люди, временно проживающие сейчас в Харьюмаа, и реальное количество зараженных в уезде за последние сутки увеличилось все же на три.

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