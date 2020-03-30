Коронавирус выявлен уже у троих жителей Алутагузеского дома престарелых

По словам Идаского регионального руководителя Департамента здоровья Марье Муузикус, все трое зараженных являются обитателями центра опеки Алутагузе.

В воскресенье утром положительный результат показал анализ 89-летнего жителя дома престарелых. В то же утро в Ида-Вирускую центральную больницу был доставлен живший с ним в одной комнате человек и еще один сосед. И у них анализ показал наличие коронавируса, подтвердила Муузикус.

По ее словам, в течение воскресенья анализы были взяты у всех жильцов дома призрения и его работников, но их результаты к утру понедельника еще известны не были.