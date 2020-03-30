Налоговый департамент: настоящий шок в плане налоговых поступлений будет в апреле!

На данный момент, по словам Лайда, больших изменений в поступлениях не произошло , так как расходы на оплату труда платятся в 10-й день месяца будут оплачены, а налог с оборота и акцизы - в 20-й.

«Что касается мартовских налоговых платежей за февраль, задолженность выросла до чуть более 40 миллионов евро, что составляет менее 10 процентов ежемесячных налоговых поступлений. Задекларированные суммы по налогу с оборота стали на 20 процентов ниже», - сказал Лайд.

Генеральный директор Налогового-таможенного департамента заявил, что роль департамента должна быть максимально гибкой в ситуации, когда у многих людей и предприятий значительно сократился или даже прекратился приток денежных средств.

«С 1 марта до конца чрезвычайной ситуации не будут начисляться проценты по задолженности по налогам. Мы также считаем, что проблемы, вызванные коронакризисом, не должны помешать быть коммерчески жизнеспособными в будущем », - сказал Лайд.

После чрезвычайной ситуации процентная ставка упадет с 0,06% до 0,03% в день.

«Налогово-таможенный департамент получает право снижать для компаний процентные ставки до нуля, чтобы отсрочить налоговые обязательства, которые неиозбежно возникнут», - сказал генеральный директор Налогово-таможенного департамента.

По словам Лайда, крайне важно, чтобы налоговые декларации были поданы своевременно и правильно. «C этим нужно продолжать, потому что это позволит нам понять, какие изменения происходят в экономике. Уплата налогов по-прежнему очень, очень важна, так как каждые сто евро налоговых поступлений помогают строить Эстонское государство», - сказал он на пресс-конференции.