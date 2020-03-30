Налоговый департамент: настоящий шок в плане налоговых поступлений будет в апреле!

Генеральный директор Налогово-таможенного департамента Вальдур Лайд заявил на ежедневной межведомственной пресс-конференции, что с момента введения чрезвычайной ситуации в сфере поступления налогов произошло относительно мало, но реальный шок в плане налоговых поступлений, скорее всего, произойдет в апреле, пишет Postimees.
На данный момент, по словам Лайда, больших изменений в поступлениях не произошло , так как расходы на оплату труда платятся в 10-й день месяца будут оплачены, а налог с оборота и акцизы - в 20-й.
«Что касается мартовских налоговых платежей за февраль, задолженность выросла до чуть более 40 миллионов евро, что составляет менее 10 процентов ежемесячных налоговых поступлений. Задекларированные суммы по налогу с оборота стали на 20 процентов ниже», - сказал Лайд.
Генеральный директор Налогового-таможенного департамента заявил, что роль департамента должна быть максимально гибкой в ситуации, когда у многих людей и предприятий значительно сократился или даже прекратился приток денежных средств.
«С 1 марта до конца чрезвычайной ситуации не будут начисляться проценты по задолженности по налогам. Мы также считаем, что проблемы, вызванные коронакризисом, не должны помешать быть коммерчески жизнеспособными в будущем », - сказал Лайд.
После чрезвычайной ситуации процентная ставка упадет с 0,06% до 0,03% в день.
«Налогово-таможенный департамент получает право снижать для компаний процентные ставки до нуля, чтобы отсрочить налоговые обязательства, которые неиозбежно возникнут», - сказал генеральный директор Налогово-таможенного департамента.
По словам Лайда, крайне важно, чтобы налоговые декларации были поданы своевременно и правильно. «C этим нужно продолжать, потому что это позволит нам понять, какие изменения происходят в экономике. Уплата налогов по-прежнему очень, очень важна, так как каждые сто евро налоговых поступлений помогают строить Эстонское государство», - сказал он на пресс-конференции.
Он советует компаниям тщательно обдумать влияние возможных мер на их развитие, а затем обратиться к налоговым и таможенным органам, поскольку ситуация в течение следующих нескольких месяцев будет меняться очень быстро.