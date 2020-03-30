Пн, 30.03.2020
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В рижском транспорте пометили сиденья, на которые не следует садиться

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Для обеспечения физического дистанцирования в рижском общественном транспорте пометили сиденья, на которые не следует садиться, сообщила агентству LETA представитель транспортного предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича.

Специальная маркировка, напоминающая о необходимости дистанцироваться, нанесена и на пол салонов транспортных средств.

Rīgas satiksme призывает людей использовать транспорт только в том случае, если нет другой альтернативы.

Тех людей, которые в последние 14 дней вернулись из-за границы, предприятие призывает вообще не пользоваться общественным транспортом.

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