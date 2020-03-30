В Петербурге священник подал в отставку – он утратил веру в бога

Заявление было направлено в Санкт-Петербургскую епархию 30 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил сам Анцибор. Утром епархиальная канцелярия ознакомилась с электронным письмом следующего содержания:

«Ваше Высокопреосвященство!

В связи с существенными переменами в моем мировоззрении, я слагаю с себя сан священника Русской Православной Церкви и более не считаю себя ни членом означенной Церкви, ни членом иного религиозного объединения.

Все внутренние канонические действия в отношении меня прошу осуществлять в мое отсутствие, поскольку считаю их ничтожными, в т.ч и в юридическом аспекте.

До последнего момента я осуществлял свою деятельность в качестве настоятеля храма свт. Николая Чудотворца на Коломяжском пр., придерживаясь сложившейся практики и руководствуясь соответствующими предписаниями и циркулярами епархии.

До настоящего момента я не информировал о своем решении покинуть сферу религиозной деятельности никого из клириков, никого из сотрудников храма и никого из прихожан.

Как руководитель юридического лица ПМРО «Приход храма святителя Николая…», я готов передать дела назначенным представителям Санкт-Петербургской епархии в соответствии с гражданским законодательством, руководствуясь принципами транспарентности, в любой из установленных государством рабочих дней, начиная с 05.04.2020 г.»