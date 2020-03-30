В Пярнуской больнице три пациента излечились от коронавируса

По данным Департамента здоровья, за последние сутки в Пярнуском уезде не добавилось ни одного нового инфицированного коронавирусом. С момента распространения коронавируса по Эстонии в Пярнумаа было выявлено 42 случая заражения.

В Пярнуской больнице имеется 20 койко-мест для инфекционных больных, помимо этого создана возможность для размещения 30 пациентов с COVID-19, а количество коек для интенсивной терапии увеличено на шесть.

За дверью ЕМО организована комната медицинской сортировки, где пациенты с респираторными симптомами направляются в отделение неотложной респираторной медицины (REMO) и рассматриваются отдельно от остальных.

Была подготовлена отдельная операционная и родильная комната для пациентов с COVID-19.

Аркадий Попов, медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья, считает, что нагрузка на больницы начнет увеличиваться примерно через полторы недели.

«Мы готовимся к битве, - сказал Попов на сегодняшней пресс-конференции, - время покажет, когда начнется битва».

По его словам, тенденция госпитализации пациентов постоянно увеличивается. В то же время он подчеркнул, что возможности интенсивной терапии в эстонских больницах не исчерпаны.

По словам Попова, врачи в настоящее время сосредоточены не на том, как начать селекцию пациентов в очень плохих ситуациях, а на том, как их лечить.

Дома призрения, по его словам, в настоящее время являются приоритетом номер один, поскольку жители домов престарелых в основном входят в группу риска и их заболевание протекает более серьезно.

Специалист Пярнуской больницы по коммуникациям Маргит Сухоставетс сказала, что больница готова принимать пациентов с COVID-19 даже с Сааремаа, где в выходные добавились десятки новых больных.

«В случае необходимости мы можем увеличить количество коек, не важно, идет ли речь о больных с Сааремаа или из Пярнуского уезда. все получат помощь », - заверила Сухоставетс.