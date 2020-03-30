Ради покупателей из группы риска магазины Rimi откроются на час раньше

«Мы просим проявить солидарность в отношении людей из группы риска – пусть в утренние часы, с 9 до 11:00, магазины посещают только они», - сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ.

«При этом я хотел напомнить, что при возможности людям из группы риска лучше вообще не приходить в магазин, а найти кого-то, кто сможет привезти им еду домой», - добавил он.

«В наших магазинах достаточно работников, которые обеспечат правильную выкладку товаров и регулярную дезинфекцию поверхностей даже в том случае, если магазины будут открыты на час раньше. Товаров всем хватит, и клиенты смогут спокойно сделать свои покупки», - рассказал Вайдо Падумяэ.

Для предотвращения распространения коронавируса во всех магазинах Rimi поставили защитные стекла, а у продавцов есть также возможность использовать резиновые перчатки и защитные маски. Весь обслуживающий персонал снабжен необходимыми средствами для дезинфекции рук и поверхностей. Кроме того, в торговых залах имеются средства дезинфекции для клиентов и во многих магазинах есть также аппараты для очистки рук ZÄP. Новые аппараты каждый день устанавливают в магазинах Rimi по всей Эстонии.