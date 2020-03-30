Совет по прессе выявил ошибки Postimees

Совет по прессе обсудил жалобу Роберта Криммера на опубликованную в Postimees 22 августа 2019 года статью «Тайна, покрытая мраком: уважаемый институт систематически мошенничал с евродотациями» («TTÜ hämar saladus: mainekas instituut pettis süsteemselt välja eurotoetuseid»), статью, опубликованную 24 августа «Успешные бандиты-интеллигенты» («Edumeelsed bandiitharitlased»), статью, опубликованную 2 сентября 2019 года «Руководитель следственной комиссии ТТУ: исчерпывающего ответа нет. Действительно, подозрительно!» («TTÜ uurimiskomisjoni juht: Ammendavat vastust pole. Tõepoolest – kahtlane!») и статью, опубликованную 9 сентября 2019 года «Слова невиновного человека: «Не будем называть это мошенничеством, иначе рухнет вся система!»» и пришел к выводу, что издание нарушило правила хорошего тона журналистики.

В публикациях рассказывается о предполагаемом мошенничестве Института административного управления Нурксе Таллиннского технического университета при получении проектного финансирования от Европейского союза. Роберт Криммер пожаловался в Совет по прессе, чтобы ему дали возможность прокомментировать. Жалобщик считает, что статья, опубликованная 22 августа, содержит очень серьезные обвинения в его адрес и его личные данные, но его позицией никто не поинтересовался. Жалобщик считает, что при помощи заголовка публикации «Успешные бандиты-интеллигенты» и ее содержания создается впечатление, что он бандит и вообще преступник. По оценке жалобщика, статьи содержат в себе ошибочную и бездоказательную информацию.

Postimees ответил Совету открытого слова, что серия публикаций рассказывает о возникших подозрениях. Издание добавило, что журналисты сделали все от них зависящее, чтобы получить комментарий жалобщика и технического университета, но университет не захотел ничего комментировать. Издание также добавило, что с жалобщиком пытались связаться по телефону до публикации статьи, но это не удалось. Издание объяснило, что после этого удалось поговорить с непосредственным начальником жалобщика Эркки Каро, который пообещал прислать объяснения университета и института. По утверждению издания, в публикации конкретно указаны источники подозрения. Также издание добавило, что публикация «Успешные бандиты-интеллигенты» является статьей-мнением, автор которой воспользовался возможностью дать свои оценки.

Совет по прессе решил, что в опубликованной 22 августа статьей «Тайна покрытая мраком: уважаемый институт систематически мошенничал с евродотациями» Postimees нарушил пункт 4.2 Кодекса журналистской этики, который предусматривает, что в случае касающегося конфликтной ситуации материала журналист обязан выслушать обе стороны. По оценке Совета по прессе, редакция не приложила достаточных усилий, чтобы выслушать Роберта Криммера. Посредством публикации от 24 августа «Успешные бандиты-интеллигенты» Postimees нарушил пункт 4.4 Кодекса журналистской этики, которая предусматривает, что СМИ не могут называть человека преступником до того, как соответствующий приговор вынесет суд. Также этой публикацией нарушен пункт 4.11 Кодекса журналистской этики, которая предусматривает, что заголовки не могут вводить аудиторию в заблуждение. По оценке Совета по прессе, заголовок «Успешные бандиты-интеллигенты» вводит в заблуждение.

Совет по прессе подчеркивает, что решение не касается того, уклонялся ли Таллиннский технический университет от правил при использовании денег, выделенных на развитие науки. Решение Совета по прессе говорит о том, все ли пункты Кодекса журналистской этики были выполнении при написании публикаций.