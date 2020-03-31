Денис Бородич: просчитываем все сценарии – вплоть до самых печальных и черных

- Новые экономические реалии диктуют свои условия
- Транспорт – это сонная артерия города, которую нельзя перерубать
- Устанавливать дезинфицирующие средства нецелесообразно
- Экономический кризис затронет и TLT
Все больше людей находятся в карантине и переходят в режим самоизоляции. Почему график работы общественного транспорта не изменился? Будут ли установлены дезинфицирующие средства на входе в автобус?
Руководитель муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич ответил на вопросы в студии Rus.Postimees.
Выдержки из беседы:
– Насколько уменьшился пассажиропоток?
– На некоторых маршрутах на 85 процентов. Общее падение пассажиропотока составило не менее 75 процентов.
– Почему же график работы общественного транспорта до сих пор не изменился?
– Здесь есть две причины. Думаю, что в кризисные времена хоть что-то должно оставаться стабильным.
Общественный транспорт – это сонная артерия города, которую нельзя перерубать. Мы должны учитывать потребности горожан, которые не перешли на дистанционную работу: это врачи, полицейские, работники сферы обслуживания.
Они продолжают активно работать в условиях чрезвычайного положения. И далеко не все из них могут добраться на работу на личных автомобилях.
График работы общественного транспорта не меняется и по причине того, что таким образом нам проще гарантировать меры безопасности, предъявляемые Департаментом здоровья и правительством: это соблюдение между пассажирами расстояния в 2 метра и обеспечение максимальной загрузки автобусов не более 10 человек.
Мы не хотим, как в других городах Европы, сократить график движения, набив полные автобусы. Конечно, экономически это будет выгоднее. Но будет ли это безопасно для пассажиров?
– Не слишком ли это большая роскошь? Для нужд 20 процентов оставшихся пассажиров используется весь общественный транспорт столицы?
– Я не исключаю, что некоторые корректировки на определенных маршрутах мы будем вводить в зависимости от наполняемости.
Если пассажиров не останется совсем, мы пересмотрим график. Здесь нужно понять, что важнее: здоровье людей или экономия? Переполненным общественным транспортом будет неразумно пользоваться в условиях чрезвычайного положения.
– Как долго общественный транспорт будет работать в прежнем графике? И может ли дело дойти до того, что однажды его остановят?
– Конечно же, новые экономические реалии диктуют свои условия. Если наши заказчики – город Таллинн и Транспортный департамент – в один прекрасный день признают, что экономическая ситуация настолько сложна, что мы должны пересмотреть графики, то это будет сделано. Пока мы готовы быть гарантом бесперебойной работы безопасного общественного транспорта.
Мы не вправе полностью отменить общественный транспорт. Его основные пользователи – те люди, которые находятся на передовой чрезвычайного положения.
Скажу больше: в реалиях экономического кризиса роль бесплатного общественного транспорта будет расти. Очевидно, что в скором времени появится больше безработных и тех людей, которые не смогут передвигаться на личных автомобилях или такси.
– Как отразится тяжелая экономическая ситуация на TLT?
– Простая логика подсказывает, что экономический кризис затронет всех и каждого. Наше предприятие не будет исключением.
– К чему вы готовитесь? К уменьшению зарплат, сокращениям среди водителей?
– Количество водителей зависит от количества линий, которые мы обслуживаем. Это будет определять заказчик – город Таллинн. Что будет в июле, сентябре или в конце года, пока сложно сказать.
Что касается уровня зарплат и количества рабочих мест, то мы будет максимально и до последнего бороться за каждого.
– А может ли так случиться, что в один прекрасный день вы окажетесь перед выбором: либо отменять бесплатный общественный транспорт, либо входить в режим жесточайшей экономии – сокращать зарплаты и рабочие места?
– Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей.
Мы имеем заказ до конца 2023 года, но любой контракт в условиях чрезвычайной ситуации может быть пересмотрен. Не возьмусь предсказывать, произойдет ли подобное.
Возможное введение комендантского часа сильно повлияет на общественный транспорт – на его текущую работу и на его будущее. Мы живем одним днем. Сейчас невозможно заглянуть дальше, чем завтра или послезавтра.
– Обсуждается ли в TLT план Б, черные сценарии?
– Конечно, обсуждаем. Но сейчас не время об этих сценариях говорить.
Мы просчитываем все возможные шаги вплоть до самых печальных и черных.
– Почему на входе в автобус не устанавливаются дезинфицирующие средства?
– Здесь встает вопрос целесообразности их использования. Мы сделали акцент на информирование пассажиров, разработали специальные инфолистки, которые говорят о гигиене и безопасности передвижения. Кроме того, каждый человек не должен забывать мыть руки и носить перчатки. Личную заботу о себе никто не отменял.
– Может, всё-таки стоило бы озаботиться вопросом установки дезинфицирующих средств у каждой двери автобуса?
– Для этого потребует порядка 2,5 тысяч дезинфицирующих средств. Сегодня просто нет таких компаний, которые смогут обеспечить такое количество дезинфицирующих средств. Кроме того, такие приспособления на поручнях автобусов могут стать зоной дополнительного риска, поскольку с ними будет соприкасаться большое количество людей. Полностью исключить все риски мы не можем. Мы сочли эту меру неоправданной.
– Это слишком большие расходы?
– Это и расходы, и слишком долгие сроки исполнения такого заказа, и отсутствие гарантий выполнения заказа.
Многие фирмы требуют предоплаты, как это было в случае с госзаказом на маски, и после получения денег пропадают. Первый госзаказ на покупку масок достался фирме, которая находится в стадии банкротства.
Пока мы ограничились тем, что максимально усилили общую дезинфекцию.
– Сколько раз в день дезинфицируют автобусы?
– Весь подвижной состав каждый вечер капитально обрабатывается спецсредствами как изнутри, так и снаружи. Плюс дополнительная дезинфекция на конечных остановках. Там к обычным уборщикам добавились мобильные бригады, чтобы увеличить количество и площадь обрабатываемой поверхности, минимизировав риск заражения пассажиров через поручни.
– Не было ли среди водителей отказов выходить на линию из-за боязни подхватить инфекцию?
– Не буду вдаваться в подробности. Некоторые психологические нюансы возникали. Но при этом количество водителей, ушедших на больничный лист, не превышает средние показатели за этот же период по предыдущим годам.
Сегодня просто открыть больничный лист. Если водитель чувствует психологическую неуверенность или боязнь, он уходит на больничный. Все наши водители на постоянном трудовом договоре и могут брать больничный, не рискуя лишиться заработка и работы.
– Острого дефицита в водителях нет?
– Ситуация не является критической. В отличие от Хельсинки, который был вынужден сократить объем трамвайных перевозок по причине нехватки водителей. Там многие водители просто заболели.
– Есть ли зараженные коронавирусом среди водителей в Таллинне?
– Это конфиденциальная информация. Могу только заверить, что мы каждый день проводим медконтроль всех работников транспорта, а также проверку на содержание алкоголя в крови.
Неделю назад мэрия интересовалась, много ли среди водителей людей с симптомами коронавируса. Мы сообщили о двоих. Их отправили на тестирование. Результатов не знаем. Отделу кадров никаких указаний изучить тех, кто был в контакте с этими водителями, не давалось.
В автобусах обеспечена вокруг водителя санитарная зона, у него есть все средства дезинфекции и маски.
Если водитель почувствовал себя плохо во время работы, он тут же сходит с линии, облачается в маску и отправляется домой на карантин. Автобус проходит дополнительную дезинфекцию.
– Есть ли у водителя экстренная кнопка, позволяющая вызвать бригаду вирусологов?
– У нас есть связь с диспетчером, которые координируют действия и контакты с водителями.
Так выглядит процесс ежедневной дезинфекции в общественном транспорте.
Смотрите интервью в повторе!
- Почему график работы общественного транспорта не корректируется в новых обстоятельствах?
- Насколько уменьшился пассажиропоток?
- Будут ли на входе в автобус установлены дезинфицирующие средства?
- Сколько раз в день проводится полная уборка автобусов?
- Не было ли среди водителей отказов выходить на линию из-за боязни подхватить инфекцию?
- Как отразится тяжелая экономическая ситуация на TLT?