Денис Бородич: просчитываем все сценарии – вплоть до самых печальных и черных

Руководитель муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич ответил на вопросы в студии Rus.Postimees.

Выдержки из беседы:

– Насколько уменьшился пассажиропоток?

– На некоторых маршрутах на 85 процентов. Общее падение пассажиропотока составило не менее 75 процентов.

– Почему же график работы общественного транспорта до сих пор не изменился?

– Здесь есть две причины. Думаю, что в кризисные времена хоть что-то должно оставаться стабильным.

Общественный транспорт – это сонная артерия города, которую нельзя перерубать. Мы должны учитывать потребности горожан, которые не перешли на дистанционную работу: это врачи, полицейские, работники сферы обслуживания.

Они продолжают активно работать в условиях чрезвычайного положения. И далеко не все из них могут добраться на работу на личных автомобилях.

График работы общественного транспорта не меняется и по причине того, что таким образом нам проще гарантировать меры безопасности, предъявляемые Департаментом здоровья и правительством: это соблюдение между пассажирами расстояния в 2 метра и обеспечение максимальной загрузки автобусов не более 10 человек.

Мы не хотим, как в других городах Европы, сократить график движения, набив полные автобусы. Конечно, экономически это будет выгоднее. Но будет ли это безопасно для пассажиров?

– Не слишком ли это большая роскошь? Для нужд 20 процентов оставшихся пассажиров используется весь общественный транспорт столицы?

– Я не исключаю, что некоторые корректировки на определенных маршрутах мы будем вводить в зависимости от наполняемости.

Если пассажиров не останется совсем, мы пересмотрим график. Здесь нужно понять, что важнее: здоровье людей или экономия? Переполненным общественным транспортом будет неразумно пользоваться в условиях чрезвычайного положения.

– Как долго общественный транспорт будет работать в прежнем графике? И может ли дело дойти до того, что однажды его остановят?

– Конечно же, новые экономические реалии диктуют свои условия. Если наши заказчики – город Таллинн и Транспортный департамент – в один прекрасный день признают, что экономическая ситуация настолько сложна, что мы должны пересмотреть графики, то это будет сделано. Пока мы готовы быть гарантом бесперебойной работы безопасного общественного транспорта.

Мы не вправе полностью отменить общественный транспорт. Его основные пользователи – те люди, которые находятся на передовой чрезвычайного положения.

Скажу больше: в реалиях экономического кризиса роль бесплатного общественного транспорта будет расти. Очевидно, что в скором времени появится больше безработных и тех людей, которые не смогут передвигаться на личных автомобилях или такси.

– Как отразится тяжелая экономическая ситуация на TLT?

– Простая логика подсказывает, что экономический кризис затронет всех и каждого. Наше предприятие не будет исключением.

– К чему вы готовитесь? К уменьшению зарплат, сокращениям среди водителей?