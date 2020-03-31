Вт, 31.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
  • Rus.Postimees.ee
  • Студия Postimees: остановят ли в Таллинне общественный транспорт?

Студия Postimees: остановят ли в Таллинне общественный транспорт?
12:00

Все больше людей находятся в карантине и переходят в режим самоизоляции. Почему график работы общественного транспорта не изменился? Будут ли установлены дезинфицирующие средства на входе в автобус?

Руководитель муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич ответит на вопросы в студии Rus.Postimees в 12:00.

  • Почему график работы общественного транспорта не корректируется в новых обстоятельствах?
  • Насколько уменьшился пассажиропоток?
  • Будут ли на входе в автобус установлены дезинфицирующие средства? 
  • Сколько раз в день проводится полная уборка автобусов?
  • Не было ли среди водителей отказов выходить на линию из-за боязни подхватить инфекцию?
  • Как отразится тяжелая экономическая ситуация на TLT? 

Так выглядит процесс ежедневной дезинфекции в общественном транспорте.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ