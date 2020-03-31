Студия Postimees: остановят ли в Таллинне общественный транспорт?
Все больше людей находятся в карантине и переходят в режим самоизоляции. Почему график работы общественного транспорта не изменился? Будут ли установлены дезинфицирующие средства на входе в автобус?
Руководитель муниципального транспортного предприятия Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Денис Бородич ответит на вопросы в студии Rus.Postimees в 12:00.
- Почему график работы общественного транспорта не корректируется в новых обстоятельствах?
- Насколько уменьшился пассажиропоток?
- Будут ли на входе в автобус установлены дезинфицирующие средства?
- Сколько раз в день проводится полная уборка автобусов?
- Не было ли среди водителей отказов выходить на линию из-за боязни подхватить инфекцию?
- Как отразится тяжелая экономическая ситуация на TLT?
Так выглядит процесс ежедневной дезинфекции в общественном транспорте.