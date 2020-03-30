Деловая газета Äripäev снижает зарплаты работников и сокращает рабочие места

Об этом в своем обращении к сотрудникам издания пишет генеральный директор Äripäev Игорь Рытов.

«Исходя из имеющейся у нас информации, в течение следующих 9 месяцев нам придется урезать нашу расходную базу почти на треть, что в денежном выражении составит почти 3,5 млн евро», - отметил Игорь Рытов.

Он добавил, что сейчас также рассматривается возможность сократить частоту выхода газеты.

В середине марта издательство другой газеты - Õhtuleht Kirjastus сообщило, что из-за сокращения доходов от рекламы придется на 19 процентов срезать зарплату каждому работнику, а членам правления — на 23 процента.