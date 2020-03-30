Пн, 30.03.2020
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Деловая газета Äripäev снижает зарплаты работников и сокращает рабочие места

Газета Äripäev

ФОТО: Postimees.ee

Крупнейшая деловая газета Эстонии Äripäev предлагает всем своим работникам с апреля снизить зарплату на 15 процентов, кроме того, в ближайшее время сократит 40 рабочих мест.

Об этом в своем обращении к сотрудникам издания пишет генеральный директор Äripäev Игорь Рытов.

«Исходя из имеющейся у нас информации, в течение следующих 9 месяцев нам придется урезать нашу расходную базу почти на треть, что в денежном выражении составит почти 3,5 млн евро», - отметил Игорь Рытов.

Он добавил, что сейчас также рассматривается возможность сократить частоту выхода газеты.

В середине марта издательство другой газеты - Õhtuleht Kirjastus сообщило, что из-за сокращения доходов от рекламы придется на 19 процентов срезать зарплату каждому работнику, а членам правления — на 23 процента. 

О снижении зарплаты своим работника сообщило и издательство Ekspress Grupp.

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