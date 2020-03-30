Турфирмы просят о поддержке: без помощи государства нам не выжить

По словам генерального секретаря cоюза Марианн Лугус, из-за воздействия коронавируса Covid-19 объем туристического рынка Эстонии в этом году будет почти в десять раз меньше, чем в 2019 году. Однако устойчивое функционирование сектора предполагает наличие стабильного оборота, поэтому Союз обратился к правительству за дополнительным пакетом помощи.

«Оборот компаний упал почти на 100% и нового оборота нет. Планируется немедленно уволить около 35 процентов рабочей силы. Во многих компаниях с апреля оставшиеся сотрудники будут переведены на 0,5-0,6 нагрузки или зарплаты», - рассказывает Лугус.

Аналогичное общее падение оборота, по ее словам, испытают туристические агентства и туроператоры, обслуживающие эстонских туристических и коммерческих путешественников в выездном направлении, а также компании, занимающиеся внутренним туризмом, и экспортеры туристических услуг».

«Поэтому мы считаем необходимым продолжения действия мер Кассы по безработице для всех компаний, чей оборот сократился на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ,поскольку очень важно сохранить рабочие места и не потерять сильных специалистов в сфере туризма».

Союз предложил правительству ввести мораторий на налоги на рабочую силу к концу 2021 года и разрешить туристическим компаниям использовать услуги Kredex для получения чрезвычайного займа под 0%.

Кроме того, Союз просит правительство о солидарном с туроператорами покрытием расходов из-за чрезвычайного положения, и дополнительным финансированием со стороны государства на дополнительные маркетинговые инструменты для быстрого восстановления экспортного потенциала туризма, когда ситуация улучшится.

«Ясно, что сектор с 1700 работниками не сможет выжить без государственной помощи в условиях полной остановки, и, если ситуация не улучшится в течение нескольких месяцев, предполагается, что три четверти работников будут уволены», - сказала Лугус.