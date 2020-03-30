Вопрос читателя: что делать работнику, входящему в группу риска при заражении коронавирусом?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по рабочей среде Трудовой инспекции:

«После окончания отпуска работник продолжает исполнять свои служебные обязанности. Если работник не может или не хочет продолжать исполнять свои служебные обязанности (например, потому, что входит в группу риска при заболевании вирусом), то для отказа от работы у него должно иметься основание.

Советуем сначала поговорить с работником и обсудить, какое решение ситуации он сидит сам, поскольку он решил не возвращаться на работу после окончания отпуска. Возможно, например, по договоренности сторон воспользоваться возможностью неоплачиваемого отпуска. Если стороны этого не хотят, то работник можно расторгнуть трудовой договор. После решения ситуации, можно снова провести переговоры о заключении трудового договора. Конечно, работодатель может обсудить с работником, какие меры защиты приняты для обеспечения безопасности работника. После этого работник может оценить, достаточно ли этого, по его мнению, или работодатель может предпринять еще что-то.