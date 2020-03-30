Владимир Зеленский. ФОТО: Anna Marchenko/Anna Marchenko/TASS

Верховная Рада отправила в отставку министров финансов и здравоохранения Украины, но не смогла назначить предложенных премьером кандидатов на освободившиеся должности.

Кадровые решения в украинском правительстве принимались в условиях роста распространения на территории страны коронавирусной инфекции, а также в преддверии критически важных для бюджета Украины переговоров с Международным валютным фондом.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду представления на увольнения министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца.

Весь состав правительства Шмыгаля был назначен меньше месяца назад.

Премьер не объяснил причин увольнения своих министров.

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что взгляды министра финансов Игоря Уманского на финансовую политику Украины отличались от подходов главы правительства.

Главу минздрава Илью Емца критиковали за проблемы с закупками оборудования, необходимого для помощи заболевшим Covid-19.

Кроме того, он запомнился неоднозначными заявлениями вроде "(коронавирус) детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры, если это будет" - эти слова прозвучали из уст министра во время заседания профильного комитета парламента, посвященного борьбе с коронавирусом.

Перед заседанием парламента глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил журналистам, что 64-летний кардиохирург Емец оказался не готов работать в круглосуточном режиме.

Одновременно с представлениями на увольнения министров премьер-министр Шмыгаль подал в парламент просьбы назначить министром здравоохранения бывшего губернатора Одесской области Максима Степанова, а министром финансов - бывшего заместителя главы администрации президента Петра Порошенко Сергея Марченко.

Рада, две недели назад ушедшая на карантин, в понедельник провела внеочередное заседание в условиях повышенных мер санитарной безопасности. На входе в парламент депутатам раздавали защитные маски, перчатки и очки.

Украинский парламент проголосовал за отставку министров финансов и здравоохранения, однако голосов за назначение их сменщиков в Раде не набралось. За назначение Сергея Марченко главой минфина проголосовало 223 депутата при 226 требуемых для принятия решения, за Максима Степанова - 217 членов парламента.

Фракция президентской партии "Слуга народа" обладает единоличным большинством в Раде нынешнего созыва: в ее состав входит 248 депутатов.