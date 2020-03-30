Swedbank меняет правила посещения их контор

«Будучи поставщиком жизненно важных услуг, мы должны следить за тем, чтобы финансовые вопросы наших клиентов решались должным образом, - сказала Петтер. - Однако в последние недели мы видели, что нередко банковские конторы посещают и те клиенты, которые на самом деле могли бы управлять своими финансами через другие банковские каналы. Например, через интернет-банк, мобильное приложение или консультационный центр. Мы хотим уберечь как клиентов, так и наших консультантов, поэтому нам нужно внести в порядок работы дополнительные изменения».

С 1 апреля решать свои финансовые вопросы в представительствах Swedbank можно будет лишь по предварительному бронированию. Забронировать посещение конторы можно двумя способами – через интернет-банк или позвонив в консультационный центр.

Когда вы звоните в консультационный центр, становится ясно, можно ли выполнить необходимое действие по цифровому каналу или через консультационный центр.

Если выяснится, что визит в представительство неизбежен, вы сможете записаться на консультацию в подходящее вам банковское представительство.

В настоящее время все конторы работают по укороченному графику.

Аге Петтер сказала, что банк делает все возможное, чтобы обеспечить адекватную защиту своих клиентов и консультантов. «В конторах соблюдаются все требования безопасности. В настоящее время мы не ограничиваем перечень услуг, оказываемых в конторах, но это также может измениться. Мы также просим, чтобы вы советовали членам семьи, которым необходимо выполнить какие-то банковские операции, сделать это с помощью цифровых каналов или по телефону», - сказала руководитель сети представительств Swedbank в Эстонии