Работодатели контролируют работающих из дома сотрудников при помощи веб-камер

В связи с тем, что из-за карантина все больше компаний переходят на удаленную работу, и стараются не допустить спада в продуктивности сотрудников, растет и популярность сервисов вроде Sneek, позволяющих отслеживать эффективность домашних офисов.
Sneek фотографирует всех подключенных сотрудников каждые пару минут, чтобы можно было следить за ними на рабочем месте, сообщает Business Insider.
Интервал настраивается вручную, в зависимости от предпочтений пользователя (или требований руководства). В приложении также можно позвонить сотруднику, просто нажав на его фото, и видеозвонок начнется, даже если принимающий абонент не нажал «Ответить».
Эта функция во время карантина оказалась востребованной: количество новых подписчиков сервиса за последние недели выросло в 10 раз. Об этом изданию сообщил сооснователь сервиса Дел Карри. В число клиентов компании входят, например, Lego, Fred Perry и GoFish Digital.
По словам Керри, целью программного обеспечения является не шпионаж за сотрудниками, а продвижение офисной культуры.
После того, как о приложении написали СМИ, его разработчики столкнулись с волной критики. Сооснователь Basecamp Дэвид Хайнемайер Хенссон назвал его «жутким».