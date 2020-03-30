Работодатели контролируют работающих из дома сотрудников при помощи веб-камер

Sneek фотографирует всех подключенных сотрудников каждые пару минут, чтобы можно было следить за ними на рабочем месте, сообщает Business Insider.

Интервал настраивается вручную, в зависимости от предпочтений пользователя (или требований руководства). В приложении также можно позвонить сотруднику, просто нажав на его фото, и видеозвонок начнется, даже если принимающий абонент не нажал «Ответить».

Эта функция во время карантина оказалась востребованной: количество новых подписчиков сервиса за последние недели выросло в 10 раз. Об этом изданию сообщил сооснователь сервиса Дел Карри. В число клиентов компании входят, например, Lego, Fred Perry и GoFish Digital.



По словам Керри, целью программного обеспечения является не шпионаж за сотрудниками, а продвижение офисной культуры.