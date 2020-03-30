Требованиям аптечной реформы в Эстонии соответствуют 452 аптеки

«Если еще несколько месяцев назад у нас в Эстонии более 300 аптек не соответствовали требованиям и в нескольких регионах было неясно, сохранится ли аптечная услуга вообще, то на сегодня картина совсем другая. У нас 452 аптеки, соответствующие требованиям закона, а после принятых сегодня решений будет еще больше», - сообщила BNS пресс-секретарь лекарственного департамента Кристи Сарап.

«Все те аптеки, которые планируют завершить оказание аптечных услуг, перечислены у нас на домашней странице. В восьми случаях производство по аптекам еще продолжается и мы пока не знаем, продолжат они работу или нет. Мы свяжемся с ними сегодня-завтра», - добавила Сарап.