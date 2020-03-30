Требованиям аптечной реформы в Эстонии соответствуют 452 аптеки

По состоянию на сегодняшний день, положениям вступающей в силу со среды, 1 апреля аптечной реформы в Эстонии соответствуют 452 аптеки, еще 18 аптек пока не соответствуют этим требованиям, однако половина из них частично находится в собственности провизоров.
«Если еще несколько месяцев назад у нас в Эстонии более 300 аптек не соответствовали требованиям и в нескольких регионах было неясно, сохранится ли аптечная услуга вообще, то на сегодня картина совсем другая. У нас 452 аптеки, соответствующие требованиям закона, а после принятых сегодня решений будет еще больше», - сообщила BNS пресс-секретарь лекарственного департамента Кристи Сарап.
«Все те аптеки, которые планируют завершить оказание аптечных услуг, перечислены у нас на домашней странице. В восьми случаях производство по аптекам еще продолжается и мы пока не знаем, продолжат они работу или нет. Мы свяжемся с ними сегодня-завтра», - добавила Сарап.
С 1 апреля Эстония после пяти лет переходного периода перейдет на систему провизорских аптек, при которой аптеки смогут содержать только провизоры, а розничная и оптовая продажа лекарств будут разведены.