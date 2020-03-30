Эксперт: судя по количеству сделок в секторе недвижимости, люди действительно сидят дома

Руководитель бюро недвижимости 1Partner Мартин Вахтер считает, что по состоянию рынка можно сделать вывод: люди все-таки сидят дома, так как наряду с уменьшением количества заключенных сделок купли-продажи резко возросло количество прочтений объявлений на порталах и сайтах по недвижимости.

По его словам, количество прочтений объявлений на сайте 1Partner выросло в среднем на 20 процентов по сравнению с прошлым месяцем. «Этот рост можно считать значительным, так как интерес к недвижимости был большим и раньше. Люди заперты в своих домах и активно занимаются интернет-шопингом, - сказал Вахтер. - Веб-сайты новых проектов развития недвижимости посещают даже в два раза больше, чем в прошлом месяце».

«Во-первых, вырос интерес к частным домам. На широко распространенном портале недвижимости в первую неделю карантина в ТОП-20 объявлений от нашего бюро 1Partner вошли частные дома. Кажется, что люди сейчас смотрят на дома по-новому, с точки зрения максимальной изоляции от соседей. Также вероятно, что они ждут падения цен, но этого пока не чувствуется», - сказал Вахтер.

«У людей есть свободное время, они планируют будущее и мечтают, но так же следят за изменениями на рынке. Ну а в бюро недвижимости работа продолжается. Количество сделок уменьшается, но поступают запросы и ведутся виртуальные просмотры», - добавил Вахтер.