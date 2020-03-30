Минфин: спад экономики Эстонии в этом году составит три процента

На 2021 год Министерство финансов прогнозирует рост экономики Эстонии на 2,7% - об этом эксперты ведомства сообщили в понедельник на пресс-конференции в Таллинне.

По мнению Минфина, потребительские цены в этом году вырастут на 0,8%, осенью прошлого года Минфин прогнозировал рост на 2,3%. На следующий год Министерство финансов прогнозирует рост потребительских цен на 2,3 процента.