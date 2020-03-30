Пн, 30.03.2020
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Из голландского музея украли картину Ван Гога: прямо накануне его дня рождения

Музей Singer Laren

ФОТО: PETER DEJONG/AP/Scanpix

Из нидерландского музея Singer Laren, закрытого на время карантинных ограничений из-за вспышки коронавируса, похитили картину художника Винсента ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной».

Картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. Иронично, ведь великий художник родился именно сегодня, 30 марта.

На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил сам Ван Гог. Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что он шокирован кражей.

Музей, расположенный неподалеку от Амстердама, был закрыт 12 марта. Известно, что воры попали внутрь, разбив стеклянную входную дверь. Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.

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