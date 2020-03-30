Из голландского музея украли картину Ван Гога: прямо накануне его дня рождения

Картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта. Иронично, ведь великий художник родился именно сегодня, 30 марта.

На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил сам Ван Гог. Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что он шокирован кражей.

BREAKING: Dutch museum says Vincent Van Gogh painting was stolen in overnight raid. Reports say it was his "Spring Garden" painting that was taken. Ironically, March 30th is Van Gogh's birthday...he would have been 167 today. #2NewsAM #LiveDesk pic.twitter.com/19XWuN00GR — Jade Elliott (@JadeElliottTV) March 30, 2020