Заразившийся COVID-19 принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

На карантин старший сын Елизаветы II отправился после того, как у него выявили новый тип коронавируса.

В соответствии с рекомендациями правительства и медицинских служб принц пробыл на карантине в общей сложности одну неделю, отмечает телеканал.

На прошлой неделе канцелярия британского королевского дворца сообщила, что у 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали новый коронавирус COVID-19. В заявлении канцелярии отмечалось, что у принца "проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней".