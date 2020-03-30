Пн, 30.03.2020
Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело. Реджеп Тайип Эрдоган
1

Заразившийся COVID-19 принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

Принц Чарльз.

ФОТО: Chris Radburn / PA Wire/PA Images

Наследник британского престола, принц Чарльз, у которого выявили коронавирус COVID-19, в понедельник завершил пребывание в самоизоляции, сообщает телеканал Sky News.

На карантин старший сын Елизаветы II отправился после того, как у него выявили новый тип коронавируса.

В соответствии с рекомендациями правительства и медицинских служб принц пробыл на карантине в общей сложности одну неделю, отмечает телеканал.

На прошлой неделе канцелярия британского королевского дворца сообщила, что у 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали новый коронавирус COVID-19. В заявлении канцелярии отмечалось, что у принца "проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ