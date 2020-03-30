Пн, 30.03.2020
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Трамп обсудит с Путиным низкие цены на нефть
Саудовская Аравия наращивает экспорт

USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin.

ФОТО: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в понедельник провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Трампа, давшего по телефону интервью телеканалу Fox News, он намерен обсудить в ходе беседы вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей.

По словам американского лидера, он будет обсуждать с Путиным, среди прочего, проблему низких цен на нефть. Трамп заявил, что Россия "очень хочет вести торговлю с США".

"Я сам удивляюсь, что говорю такое, но возможно нам действительно нужны более высокие цены. Сейчас эти цены - крайне низкие", - добавил президент США.

Говоря о том, зачем ему нужно добиваться повышения цен на нефть, он отметил: "Я не хочу, чтобы вся (нефтяная) промышленность была уничтожена".

Мировой рынок нефти страдает от избыточного предложения в результате ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. По словам Трампа, нефтегазовый сектор США серьезно пострадал.

В разгар ценовой войны с Россией Саудовская Аравия в понедельник объявила о планах увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в день с мая.

«Королевство планирует увеличить экспорт нефти на 600 000 баррелей в день, начиная с мая, что увеличит общий объем экспорта до 10,6 млн баррелей в день», - сказал представитель министерства энергетики.

Это означает, что крупнейший в мире экспортер нефти, который также объявил о резком увеличении экспорта в апреле, добавляет дополнительно 3,6 млн баррелей нефти в день на мировой рынок ввиду перепроизводства и низких цен.

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