Власти Нымме проверили соблюдение магазинами района требований гигиены

Районная управа Нымме на прошлой неделе провела инспекцию магазинов в районе Нымме, чтобы получить представление о соблюдении правил гигиены, особенно в продуктовых магазинах. В ходе рейда также были проверены магазины по продаже одежды, обуви, цветов, секонд-хенда и другие магазины.
Старейшина района Нымме Грете Шиллис отметила, что создание и обеспечение соблюдения правил гигиены для магазинов и покупателей в настоящее время имеет решающее значение в свете распространения COVID-19. «Недавние исследования показали, что вирус может оставаться на разных поверхностях в течение нескольких дней, поэтому, чем больше мы уделяем внимания правилам гигиены и введенным в стране ограничениям, тем быстрее мы сможем ограничить распространение вируса», - сказала Шиллис.
"Радует, что в крупных продуктовых магазинах в Нымме помимо предупреждающих знаков и напоминаний в наличии имеются также пластиковые перчатки и дезинфицирующие средства для рук. В магазинах также было меньше людей, чем в предыдущие недели", - добавила старейшина района.
Несколько небольших магазинов уже закрылись. С магазинами, в которых были отмечены недостатки, районная управа связалась по телефону, и в этих магазинах были также приняты все необходимые меры гигиены.
По возможности людей призывают пользоваться интернет-магазинами и службой доставки еды, чтобы свести к минимуму количество контактов.