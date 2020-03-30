Власти Нымме проверили соблюдение магазинами района требований гигиены

Старейшина района Нымме Грете Шиллис отметила, что создание и обеспечение соблюдения правил гигиены для магазинов и покупателей в настоящее время имеет решающее значение в свете распространения COVID-19. «Недавние исследования показали, что вирус может оставаться на разных поверхностях в течение нескольких дней, поэтому, чем больше мы уделяем внимания правилам гигиены и введенным в стране ограничениям, тем быстрее мы сможем ограничить распространение вируса», - сказала Шиллис.

"Радует, что в крупных продуктовых магазинах в Нымме помимо предупреждающих знаков и напоминаний в наличии имеются также пластиковые перчатки и дезинфицирующие средства для рук. В магазинах также было меньше людей, чем в предыдущие недели", - добавила старейшина района.

Несколько небольших магазинов уже закрылись. С магазинами, в которых были отмечены недостатки, районная управа связалась по телефону, и в этих магазинах были также приняты все необходимые меры гигиены.