Не боятся коронавируса? Многие пенсионеры ходят в магазины каждый день

Чтобы затормозить распространение коронавируса, власти настоятельно советуют ходить в магазины реже и покупать продукты сразу на несколько дней, а одиноким пенсионерам - заказывать доставку продуктов у социальных служб. В то же время, многие пенсионеры продолжают ходить в магазин каждый день. Продавец одного из магазинов Нарвы объяснила в чем причина: пожилые люди стараются покупать товары с истекающим сроком годности по скидкам.
Экономия перевешивает безопасность
В редакцию Rus.Postimees обратилась продавец одного из нарвских магазинов.
“На днях я разговорилась с одной клиенткой, - рассказала она. - На мой вопрос, почему она в такое время вышла сама в магазин, а не попросила помощи у других, она дала мне очень печальный ответ”
“А кого мне попросить? - сказала продавцу пенсионерка. - Дети и внуки живут в другом городе, из соседей самой молодой 68 лет. Говорят, можно обратиться в какие-то социальные организации, но какие? Куда позвонить? Да и во сколько мне это обойдётся.... На неделю продуктов я просто физически не могу принести."
По словам продавца, она видит, что многие пенсионеры ходят в магазины каждый день и вовсе не потому, что могут тратить много денег.
“Пожилые люди приходят за уцененным товаром, так как за полную цену купить что-то нет возможности. И это очень грустно. Неужели с этим ничего не сделать?” - говорит продавец.
Продукты за деньги, доставка - бесплатно
Возможности платной доставки продуктов есть во многих сетях супермаркетов. Есть также интернет-сервисы, которые оказывают такие услуги. В последнее время доставку своих блюд организуют также кафе и рестораны, которые раньше этим не занимались. Но для пенсионера, который сидит дома и, зачастую не пользуется интернетом, это вряд ли подходит.
Во многих городах Эстонии в последние недели организована доставка продуктов из магазинов. Сидящий дома пенсионер платит за продукты, а их доставка для него - бесплатна. Где-то этим занимаются волонтеры, которые организовались без вмешательства властей, где-то - городские социальные службы.
Например, в Таллинне городская управа заключила договор о бесплатной доставке продуктов нуждающимся, но с одним из самых дорогих магазинов в стране - Stockmann. Списки нуждающихся в продуктах магазин получает от социальных работников, получатель оплачивает только сами товары, причем есть возможность платить карточкой.
В Нарве списки людей, которые нуждаются в доставке продуктов на дом, также составляет муниципальная структура - Департамент социальной помощи. По словам директора Департамента Елены Васильевой, департамент организует доставку продуктов нескольким категориям жителей:
“В первую очередь это одинокие пенсионеры. Во вторую очередь - пожилые люди, не одинокие, но родственники у них могут быть за границей, а сами они не могут выйти. В третьих, добавится еще одна группа лиц после последнего решения правительства, что человек, который болен COVID-19, должен сидеть на карантине”.
Департамент опубликовал круглосуточные телефоны для тех, кто нуждается в социальной помощи. Попросить доставить продукты пенсионеры и люди с недостатками здоровья могут по двум телефонам:
- 53056001
- 53054558
Директор Департамента социальной помощи рассказала, что в будний день на эти телефоны поступает около 60 звонков, на выходных - меньше.
Примерно 25% людей, которые обращаются в департамент по этим телефонам, просят доставить им продукты или лекарства, и эти заявки департамент переправляет волонтерам Красного креста. Примерно в 30% случаев человеку назначается услуга доставки не продуктов, а горячего питания, которое готовят на кухне Нарвского центра социальной работы.
С введением чрезвычайного положения дел у социальных работников прибавилось.
“Наши работники - просто молодцы, собрались и работают, - говорит директор. - Люди круглосуточно отвечают на телефон, всё под контролем, мы друг другу помогаем”.
Кто боится, тот не экономит
Непосредственно закупают продукты и развозят их нуждающимся в Нарве волонтеры Красного креста. Секретарь Нарвского общества Эстонского Красного креста Анна Карина рассказала, что пока волонтеры доставляют продукты всего нескольким нарвитянам в день, но готовы помогать большему количеству людей.
“Сейчас есть предварительная договоренность с Rimi. Если будет шквал заказов, они будут нам комплектовать их, а мы будем только оплачивать и забирать. Потому что очень много времени уходит, пока ты идешь по залу и ищешь, что тебе заказали”, - добавила она.
Комментируя наблюдения продавца о том, что пенсионеры сами ходят в магазины, потому что “ловят” скидки, Анна Карина говорит:
“Действительно, я не могу “ловить” какие-то скидки. И люди, которые хотят сэкономить, идут в магазин сами. Но есть люди, которые реально напуганы. Им уже несколько сэкономленных евро не так важны”.
Елена Васильева рассказала, что и волонтеры, и социальные работники настраивают пенсионеров ходить в магазин реже и закупаться на несколько дней.
По наблюдениям Анны Кариной, проблемой является также то, что в некоторых магазинах на практике не организуют дистанцию в два метра. Даже если люди держат дистанцию в очереди, то сталкиваются нос к носу в зоне, где после оплаты собирают продукты в пакеты. Также многие по привычке ходят в магазины всей семьей, хотя отправив за покупками одного человека, можно серьезно уменьшить вероятность передачи вируса.