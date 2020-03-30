Не боятся коронавируса? Многие пенсионеры ходят в магазины каждый день

Экономия перевешивает безопасность

В редакцию Rus.Postimees обратилась продавец одного из нарвских магазинов.

“На днях я разговорилась с одной клиенткой, - рассказала она. - На мой вопрос, почему она в такое время вышла сама в магазин, а не попросила помощи у других, она дала мне очень печальный ответ”

“А кого мне попросить? - сказала продавцу пенсионерка. - Дети и внуки живут в другом городе, из соседей самой молодой 68 лет. Говорят, можно обратиться в какие-то социальные организации, но какие? Куда позвонить? Да и во сколько мне это обойдётся.... На неделю продуктов я просто физически не могу принести."

По словам продавца, она видит, что многие пенсионеры ходят в магазины каждый день и вовсе не потому, что могут тратить много денег.

“Пожилые люди приходят за уцененным товаром, так как за полную цену купить что-то нет возможности. И это очень грустно. Неужели с этим ничего не сделать?” - говорит продавец.

Продукты за деньги, доставка - бесплатно

Возможности платной доставки продуктов есть во многих сетях супермаркетов. Есть также интернет-сервисы, которые оказывают такие услуги. В последнее время доставку своих блюд организуют также кафе и рестораны, которые раньше этим не занимались. Но для пенсионера, который сидит дома и, зачастую не пользуется интернетом, это вряд ли подходит.

Во многих городах Эстонии в последние недели организована доставка продуктов из магазинов. Сидящий дома пенсионер платит за продукты, а их доставка для него - бесплатна. Где-то этим занимаются волонтеры, которые организовались без вмешательства властей, где-то - городские социальные службы.

Например, в Таллинне городская управа заключила договор о бесплатной доставке продуктов нуждающимся, но с одним из самых дорогих магазинов в стране - Stockmann. Списки нуждающихся в продуктах магазин получает от социальных работников, получатель оплачивает только сами товары, причем есть возможность платить карточкой.

В Нарве списки людей, которые нуждаются в доставке продуктов на дом, также составляет муниципальная структура - Департамент социальной помощи. По словам директора Департамента Елены Васильевой, департамент организует доставку продуктов нескольким категориям жителей:

“В первую очередь это одинокие пенсионеры. Во вторую очередь - пожилые люди, не одинокие, но родственники у них могут быть за границей, а сами они не могут выйти. В третьих, добавится еще одна группа лиц после последнего решения правительства, что человек, который болен COVID-19, должен сидеть на карантине”.

Департамент опубликовал круглосуточные телефоны для тех, кто нуждается в социальной помощи. Попросить доставить продукты пенсионеры и люди с недостатками здоровья могут по двум телефонам:

53056001

53054558

Директор Департамента социальной помощи рассказала, что в будний день на эти телефоны поступает около 60 звонков, на выходных - меньше.