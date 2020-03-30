Сеть Apotheka закроет четыре своих аптеки, еще 75 аптек начнут работу под новым брендом

«Таким образом, с 1 апреля под брендом Apotheka будут работать 162 аптеки по всей Эстонии», - сообщила Пенса в интервью BNS.

«В связи со вступлением с 1 апреля в силу аптечной реформы до последнего момента было много неясности и различных сигналов по поводу необходимости ее проведения. Переход на аптечную реформу принес новым собственникам дополнительную нагрузку, и без сомнения у аптекарей более тяжелой поры еще не бывало. К этому добавилась еще пандемия Covid-19, что еще больше усложнило переход на новую форму», - добавила Пенса.

По ее словам, пандемия не обошла стороной и аптечный сектор, последствия кризиса предугадать пока невозможно. «Как и все прочие секторы, кризис сказывается и на аптечном деле, а какими будут последствия, покажет время».

По состоянию на сегодняшний день, положениям вступающей в силу со среды, 1 апреля аптечной реформы в Эстонии соответствуют 452 аптеки, еще 18 аптек пока не соответствуют этим требованиям, однако половина из них частично находится в собственности провизоров.