В столичном районе Вяйке-Ыйсмяэ заменят устаревшие теплотрассы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, масштабные работы касаются всего Вяйке-Ыйсмяэ, они необходимы, чтобы у жителей в будущем не возникло проблем с отоплением и подачей горячей воды. «Цель реновации сети централизованного отопления - предотвратить возможные аварии в сети и перебои в теплоподаче, для этого необходимо заменить всю отопительную сеть, которая была построена преимущественно в 1970 годах», - сказал Ханимяги.

Старейшина добавил, что со строительными работами связаны различные земляные работы, выгрузка оборудования и техники, которые могут помешать жителям, но работы необходимы, и к этому следует отнестись с пониманием. «Так управа и Utilitas сделают всё, что от них зависит, чтобы проинформировать жителей и минимизировать неприятности связанные с проводимыми работами», - подчеркнул Ханимяги.

«Особенность сети централизованного отопления позволяет проводить масштабные работы по реновации с минимальными для клиента неудобствами только тогда, когда температура воздуха позволяет больше не отапливать помещения», - объяснил руководитель предприятия Utilitas Андрес Веске.

Веске отметил, что в 2020 году в рамках проекта в Вяйке-Ыйсмяэ заменят более 8 км отопительных труб, из которых более 5 км проходит под землёй. «В период реконструкции Utilitas установит более 6 км временных труб, чтобы обеспечить подачу тепла в здания на время работ», - объяснил он.

Благодаря установке временных труб перебои в подаче тепла будут только кратковременными: они будут связаны с переключением подачи тепла во временные трубы. Перебои будут длиться не более 8 часов, заверила районная управа. С середины мая по середину сентября могут быть и более длительные перебои. Utilitas сообщит всем представителям зданий об отключениях заблаговременно. Информацию о перебоях в подаче тепла можно узнать на домашней странице Utilitas.