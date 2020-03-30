Пн, 30.03.2020
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  • Любовь во времена коронавируса: пожилая пара каждый день устраивает свидание по разные стороны границы
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Любовь во времена коронавируса: пожилая пара каждый день устраивает свидание по разные стороны границы

Граница Дании и Германии

ФОТО: MORRIS MAC MATZEN/REUTERS/SCANPIX

Уже две недели 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя подруга Инга Расмуссен из Дании не в состоянии посещать друг друга из-за "коронавирусных ограничений", пишет Postimees.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, влюбленная пожилая пара, мужчина из Германии и женщина из Дании, не могут посещать друг друга как раньше - потому они проводят свидание на границе, сообщает Spiegel Online.

Уже две недели 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя подруга Инга Расмуссен из Дании не в состоянии посещать друг друга из-за "коронавирусных ограничений". Поэтому они встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.

Как пишет издание, пользователи соцсетей в восторге от встреч, на которые Хансен ежедневно ездит на своем электровелосипеде, а Расмуссен - на своем авто.

На пограничном переходе двое пожилых людей сидят, каждый в своей стране, пьют кофе и пунш, едят печенье и общаются.

"Это печально, но мы не можем этого изменить", - говорит 85-летняя датчанка. С Хансеном она уже два года и как правило остается у него переночевать.

Женщина надеется, что привычная жизнь, возможно, восстановится после Пасхи. К тому времени они планируют соблюдать правила и оставаться на расстоянии.

"За любовь", - сказал Хансен в то время, как он с подругой выпивали кофе из своих чашек.

Напомним, что по состоянию на 29 марта в мире обнаружено более 670 тысяч заражений коронавирусом, из них более 82 тысяч — в Китае. Число умерших от COVID-19 в мире превысило 30 тысяч.

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