Галерея ⟩ На Сааремаа развернут полевой госпиталь Сил обороны, он начнет принимать пациентов 2 апреля

Cегодня во второй половине дня в Тарту полевой госпиталь Сил обороны был упакован в контейнеры для транспортировки на Сааремаа. Министр обороны Юри Луйк заявил, что полевой госпиталь будет готов принимать пациентов со 2 апреля, пишет Postimees.
Доктор Аркадий Попов сказал сегодня, что поездка в Курессаарескую больницу выявила там нехватку, поэтому полевой госпиталь, вероятно, будет установлен на Сааремаа уже на этой неделе. Персонал, который будет там работать, в настоящее время комплектуется - он будет подчиняться руководству больницы вурессааре. Мобильный госпиталь планируется установить рядом с больницей в Курессааре в сотрудничестве с Силами обороны.
В понедельник Департамент здоровья направил Силам обороны запрос об оказании профессиональной помощи в создании контейнерного полевого госпиталя с участием до 20 сотрудников Сил обороны для поддержки больницы Курессааре. Командующий Силами обороны сегодня подписал приказ об оказании помощи больнице Курессааре.
«Это уникальный госпиталь, изначально разработанный для использования в военных конфликтах. Контейнерно-полевой госпиталь вместе с Силами обороны и гражданским персоналом, а также 20 койко-местами отделения интенсивной терапии и 40 дополнительными местами обеспечивает значительную поддержку больнице Сааремаа в повышении мощности интенсивной терапии», - сказал министр Юри Луйк.