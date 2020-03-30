Галерея ⟩ На Сааремаа развернут полевой госпиталь Сил обороны, он начнет принимать пациентов 2 апреля

Доктор Аркадий Попов сказал сегодня, что поездка в Курессаарескую больницу выявила там нехватку, поэтому полевой госпиталь, вероятно, будет установлен на Сааремаа уже на этой неделе. Персонал, который будет там работать, в настоящее время комплектуется - он будет подчиняться руководству больницы вурессааре. Мобильный госпиталь планируется установить рядом с больницей в Курессааре в сотрудничестве с Силами обороны.