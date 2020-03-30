Грузия из-за коронавируса вводит всеобщий карантин и комендантский час

В Грузии ужесточаются требования действующего чрезвычайного положения, и объявляется фактический карантин и комендантский час, заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Георгий Гахария.
"Фактически объявляется карантин по всей стране, который начнется с 8 часов утра вторника. Полностью запрещается передвижение городского общественного транспорта, в том числе и метро. Допускается лишь передвижение легковых автомобилей по требованиям Минздрава", - сказал Гахария.
Он сообщил и о том, что Координационным межведомственным советом по борьбе с коронавирусом принято решение о введении комендантского часа со вторника, 31 марта, который будет осуществляться с 21 часа по 6 часов утра ежедневно.
"Будут устроены контрольные пункты на въездах в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Гори. Эти мероприятия будут осуществляться силами МВД и Минобороны. Очень важный пункт, что любой гражданин, передвигающийся по городу, обязан иметь при себе идентификационные документы", - сказал Гахария.
По его словам, на этот час в Грузии уже инфицированы коронавирусом 100 граждан.
"Динамика роста распространения инфекции крайне тревожная. Сегодня мы имеем три случая заражения, источники которых мы не можем установить. Имеем также случай заражения коронавирусом медицинского работника. Все это требует от нас введения дополнительных ужесточающих мер в рамках действующего чрезвычайного положения", - отметил премьер Грузии