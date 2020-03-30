Грузия из-за коронавируса вводит всеобщий карантин и комендантский час

"Фактически объявляется карантин по всей стране, который начнется с 8 часов утра вторника. Полностью запрещается передвижение городского общественного транспорта, в том числе и метро. Допускается лишь передвижение легковых автомобилей по требованиям Минздрава", - сказал Гахария.

Он сообщил и о том, что Координационным межведомственным советом по борьбе с коронавирусом принято решение о введении комендантского часа со вторника, 31 марта, который будет осуществляться с 21 часа по 6 часов утра ежедневно.

"Будут устроены контрольные пункты на въездах в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Гори. Эти мероприятия будут осуществляться силами МВД и Минобороны. Очень важный пункт, что любой гражданин, передвигающийся по городу, обязан иметь при себе идентификационные документы", - сказал Гахария.

По его словам, на этот час в Грузии уже инфицированы коронавирусом 100 граждан.