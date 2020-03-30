AFP: новый коронавирус унес по всему миру более 35 000 жизней

От этого заболевания в общей сложности скончались 35 905 человек, из них 26 076 в Европе. Согласно официальным данным, больше всего смертей от коронавируса в Италии - 11 591, в Испании 7340, а в Китае 3304 погибших от этой болезни.

Всего было выявлено более 740 000 инфицированных в 183 странах и на территориях. Из них 408 203 были случая выявлены в Европе, почти 150 000 в США и в Канаде и 106 609 в Азии.