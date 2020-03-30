Эстонская швейная фирма изготовила более 1000 масок для работников больницы

Член правления OÜ Pambu Ааду Кууск сказал, что у них есть возможность производить маски, но они обеспокоены нехваткой материалов. Тем не менее, около 40 сотрудников смогли сшить около 1300 марлевых масок для Пярнуской больницы. «Мы шили из материала, поставленного клиентом, и по модели клиента», - пояснил Кууск.

По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс, это резервные маски, которые будут использоваться в экстренных случаях, если закончатся другие маски. «Нам протянули руку помощи и несколько других замечательных компаний и частных лиц», - сказала Сухоставетс.

По словам Кууска, Pambu может производить от 300 до 700 масок в день, даже больше, когда это необходимо, но тогда остальные заказы могут остаться не выполненными.