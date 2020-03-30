Полиция выявила более 160 нарушителей домашнего карантина

Люди, въезжающие в Эстонию, обязаны оставаться дома в течение двух недель, а по состоянию на субботу, 28 марта, требование пребывания дома также распространяется на людей с диагнозом "коронавирус" и проживающих вместе с ними.

Всего более 7000 человек обязаны оставаться дома. По состоянию на 29 марта полиция сделала почти 7500 телефонных звонков и 92 посещения на дому и выявила 163 нарушения. Полиция проводит собеседования с правонарушителями, разъясняет правила и, в случае повторных правонарушений, может сделать предписание и назначить штраф.

По состоянию на вчерашний день полиция сделал 24 предписания физическим и юридическим лицам. В основном, они касались нарушения требования оставаться дома; некоторые магазины остались открытыми, несмотря на запрет.

Полиция устно предупреждала людей о нарушении ограничений на передвижение в общественных местах, а в Тарту было начато производство о проступке в отношении трех человек. В отношении двух мужчин производство было осуществлено в ускоренном порядке и были наложены штрафы в размере 100 евро. В отношении одного человека производство ведется в общем порядке, и решение еще не принято.

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийта Пяркна, работа полиции в нынешней чрезвычайной ситуации связана с защитой жизни людей, и именно над этим полиция и работает.

«Мы поговорили со многими людьми на улицах, в торговых центрах и на границе и объяснили важность и необходимость соблюдения ограничений. Наша цель - не наказывать кого-либо, а усилить ограничения и, таким образом, предотвратить быстрое распространение вируса. К сожалению, также были ситуации, когда человек не заботился об ограничениях и после первого предупреждения. В таких случаях требуется более силовое вмешательство полиции в виде предписания или штрафа», - сказал Пяркна.